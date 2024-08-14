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Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам
Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам - 14.08.2024, ПРАЙМ
Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам
На Западе будут настаивать на завершении конфликта независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:20+0300
2024-08-14T11:40+0300
спецоперация на украине
запад
украина
россия
мирные переговоры
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Западе будут настаивать на завершении конфликта независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times."Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — подчеркивает автор статьи.В статье также уточняется, что западные союзники без энтузиазма обсуждает новые пакеты военной помощи киевскому режиму, несмотря на желание обеспечить Украине выгодные позиции для будущих переговоров.Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.
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запад
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запад, украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
11:20 14.08.2024 (обновлено: 11:40 14.08.2024)
 
Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам

FT: Запад будет принуждать Киев к переговорам, даже если Трамп проиграет выборы

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Западе будут настаивать на завершении конфликта независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times.
"Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — подчеркивает автор статьи.
В статье также уточняется, что западные союзники без энтузиазма обсуждает новые пакеты военной помощи киевскому режиму, несмотря на желание обеспечить Украине выгодные позиции для будущих переговоров.
Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Характерная черта Путина - неуязвимость": устойчивость РФ поразила Запад
11:08
Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.
 
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