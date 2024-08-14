https://1prime.ru/20240814/konflikt-850874730.html

Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам

Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам - 14.08.2024, ПРАЙМ

Нет выбора: Запад принудит Киев к переговорам

На Западе будут настаивать на завершении конфликта независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:20+0300

2024-08-14T11:20+0300

2024-08-14T11:40+0300

спецоперация на украине

запад

украина

россия

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Западе будут настаивать на завершении конфликта независимо от результатов президентских выборов в США, сообщает издание Financial Times."Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью добиться прекращения конфликта, особенно (но не только), если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских президентских выборов", — подчеркивает автор статьи.В статье также уточняется, что западные союзники без энтузиазма обсуждает новые пакеты военной помощи киевскому режиму, несмотря на желание обеспечить Украине выгодные позиции для будущих переговоров.Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Трамп не раз заявлял, что после его переизбрания он урегулирует конфликт между Москвой и Киевом в течение 24 часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, говорил, что проблема является слишком сложной для такого простого решения.

https://1prime.ru/20240814/ustoychivost-850874022.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, россия, мирные переговоры