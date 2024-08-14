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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 15 августа - 14.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 15 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 15 августа - 14.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 15 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 4,39 копейки - до 12,0672 рубля, курс доллара снизился на 2,65 рубля - до 90,0055... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:06+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 4,39 копейки - до 12,0672 рубля, курс доллара снизился на 2,65 рубля - до 90,0055 рубля, курс евро снизился на 24,51 копейки - до 100,3139 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, евро, доллар, юань, рубль, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, евро, доллар, юань, рубль, Мосбиржа
17:06 14.08.2024 (обновлено: 17:10 14.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 15 августа

ЦБ: официальный курс юаня - 12,07 руб, доллара - 90,01 руб, евро - 100,31 руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, увеличился на 4,39 копейки - до 12,0672 рубля, курс доллара снизился на 2,65 рубля - до 90,0055 рубля, курс евро снизился на 24,51 копейки - до 100,3139 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюКурсы валютевродолларюаньрубльМосбиржа
 
 
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