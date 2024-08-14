https://1prime.ru/20240814/lada-850878232.html
Названы самые популярные среди россиян седаны
Названы самые популярные среди россиян седаны - 14.08.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные среди россиян седаны
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года. Самыми... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:22+0300
2024-08-14T13:22+0300
2024-08-14T13:29+0300
авто
спрос на легковые авто
lada vesta
lada granta
toyota
hyundai
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года. Самыми востребованными оказались отечественные модели, а средняя цена такой машины - 2,2 миллиона рублей, рассказали эксперты агентству "Прайм". По данным платформы, спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 29,9% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно – на 54,6%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA): на нее пришлось 52,34% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 40% от предложения. Также в топ-5 по популярности вошли OMODA, Toyota, Changan и Hyundai. Наиболее заметно год к году вырос спрос на авто китайских производителей – Geely, Chery, Changan.Среди моделей лидером по спросу стала LADA Granta с 28,8% – именно она и самая бюджетная в топ-10. На втором месте оказалась Vesta c 20,39%, а на третьем – Chery Arrizo 8 с 4,05%, которая также лидирует по динамике спроса. Четвертое и пятое места заняли OMODA S5 и Solaris HS.В топ-5 по доле в предложении вошли LADA Vesta, LADA Granta, Chery Arrizo 8, OMODA S5 и Geely Emgrand. Максимальную динамику год к году демонстрирует LADA Vesta: число объявлений на платформе выросло почти в 7 раз."Седаны не только сохраняют позиции на рынке новых автомобилей, но и демонстрируют рост спроса в прошедшие месяцы 2024 года. Это связано с доступностью авто с таким типом кузова, а также, с расширением предложения китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris. Одновременно с этим онлайн-инструменты позволяют искать и покупать новые автомобили, не только ориентируясь на цены и технические характеристики, но и проверяя надежность продавца, например, с помощью бейджа "Проверенный партнёр" – программы, которая помогает продавцам усилить доверие потенциальных клиентов", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.
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авто, спрос на легковые авто, lada vesta, lada granta, toyota, hyundai
Авто, спрос на легковые авто, Lada Vesta, Lada Granta, Toyota, Hyundai
Названы самые популярные среди россиян седаны
Авито Авто: самый востребованный седан за семь месяцев 2024 г. - LADA за 2,2 млн
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Эксперты Авито Авто
проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года. Самыми востребованными оказались отечественные модели, а средняя цена такой машины - 2,2 миллиона рублей, рассказали эксперты агентству "Прайм".
По данным платформы, спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 29,9% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно – на 54,6%.
Наибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA): на нее пришлось 52,34% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 40% от предложения. Также в топ-5 по популярности вошли OMODA, Toyota, Changan и Hyundai. Наиболее заметно год к году вырос спрос на авто китайских производителей – Geely, Chery, Changan.
Среди моделей лидером по спросу стала LADA Granta с 28,8% – именно она и самая бюджетная в топ-10. На втором месте оказалась Vesta c 20,39%, а на третьем – Chery Arrizo 8 с 4,05%, которая также лидирует по динамике спроса. Четвертое и пятое места заняли OMODA S5 и Solaris HS.
В топ-5 по доле в предложении вошли LADA Vesta, LADA Granta, Chery Arrizo 8, OMODA S5 и Geely Emgrand. Максимальную динамику год к году демонстрирует LADA Vesta: число объявлений на платформе выросло почти в 7 раз.
Топ-10 моделей новых седанов по доле в спросе, Россия, январь-июль 2024 г.
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена, руб.
ВАЗ (LADA)
Granta
28,8%
997 000
ВАЗ (LADA)
Vesta
20,39%
1 592 000
Chery
Arrizo 8
4,05%
3 100 000
OMODA
S5
4,04%
2 350 000
Solaris
HS
3,9%
2 141 000
Geely
Emgrand
3,74%
2 310 000
ВАЗ (LADA)
Vesta Cross
3,16%
1 759 000
Toyota
Camry
3,14%
5 100 000
Hyundai
Solaris
2,73%
2 275 000
Changan
Alsvin
2,38%
1 800 000
"Седаны не только сохраняют позиции на рынке новых автомобилей, но и демонстрируют рост спроса в прошедшие месяцы 2024 года. Это связано с доступностью авто с таким типом кузова, а также, с расширением предложения китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris. Одновременно с этим онлайн-инструменты позволяют искать и покупать новые автомобили, не только ориентируясь на цены и технические характеристики, но и проверяя надежность продавца, например, с помощью бейджа "Проверенный партнёр" – программы, которая помогает продавцам усилить доверие потенциальных клиентов", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.
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