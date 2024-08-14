https://1prime.ru/20240814/lada-850878232.html

Названы самые популярные среди россиян седаны

Названы самые популярные среди россиян седаны - 14.08.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные среди россиян седаны

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года. Самыми... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:22+0300

2024-08-14T13:22+0300

2024-08-14T13:29+0300

авто

спрос на легковые авто

lada vesta

lada granta

toyota

hyundai

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автомобили с кузовом седан в первые семь месяцев 2024 года. Самыми востребованными оказались отечественные модели, а средняя цена такой машины - 2,2 миллиона рублей, рассказали эксперты агентству "Прайм". По данным платформы, спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 29,9% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно – на 54,6%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНаибольшим спросом пользуются седаны марки ВАЗ (LADA): на нее пришлось 52,34% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 40% от предложения. Также в топ-5 по популярности вошли OMODA, Toyota, Changan и Hyundai. Наиболее заметно год к году вырос спрос на авто китайских производителей – Geely, Chery, Changan.Среди моделей лидером по спросу стала LADA Granta с 28,8% – именно она и самая бюджетная в топ-10. На втором месте оказалась Vesta c 20,39%, а на третьем – Chery Arrizo 8 с 4,05%, которая также лидирует по динамике спроса. Четвертое и пятое места заняли OMODA S5 и Solaris HS.В топ-5 по доле в предложении вошли LADA Vesta, LADA Granta, Chery Arrizo 8, OMODA S5 и Geely Emgrand. Максимальную динамику год к году демонстрирует LADA Vesta: число объявлений на платформе выросло почти в 7 раз."Седаны не только сохраняют позиции на рынке новых автомобилей, но и демонстрируют рост спроса в прошедшие месяцы 2024 года. Это связано с доступностью авто с таким типом кузова, а также, с расширением предложения китайских марок на российском рынке и переформатированием некоторых брендов, например Solaris. Одновременно с этим онлайн-инструменты позволяют искать и покупать новые автомобили, не только ориентируясь на цены и технические характеристики, но и проверяя надежность продавца, например, с помощью бейджа "Проверенный партнёр" – программы, которая помогает продавцам усилить доверие потенциальных клиентов", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в Авито.

https://1prime.ru/20240807/lada-850720494.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, lada vesta, lada granta, toyota, hyundai