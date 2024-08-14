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"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России

"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России

Атакой украинских военных на Курскую область фактически руководили главы НАТО, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:45+0300

2024-08-14T17:45+0300

2024-08-14T17:45+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Атакой украинских военных на Курскую область фактически руководили главы НАТО, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция (в Курской области. — Прим. ред.), скорее всего будет катастрофой", — подчеркнул эксперт.Он также заявил, что всему операциями руководят западные представители. Они предоставляют ВСУ необходимые ресурсы, определяют тактические цели, собирают разведданные, а также управляют системами вооружения, дополнил Сакс."Совершенно ясно, что это война между Соединенными Штатами, в первую очередь, и Россией", — заключил он.Подразделения ВСУ 6 августа в 5.30 перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По данным Минобороны РФ, за все время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих и 35 танков.

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нато, сша, россия, всу