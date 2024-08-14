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Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций
Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций - 14.08.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций
Усилия России по укреплению "теневого флота" нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли смягчить влияние западных санкций, передает Bloomberg со... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:38+0300
2024-08-14T12:38+0300
2024-08-14T12:57+0300
энергетика
россия
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нефть
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Усилия России по укреплению "теневого флота" нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли смягчить влияние западных санкций, передает Bloomberg со ссылкой на данные Института KSE.По данным института, около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть. Расширение "теневого флота" объясняет, почему дисконт на российскую нефть перестал расти."Отсутствие ограничений по мощности объясняет, почему дисконт к ценам на российскую нефть не увеличивался в последние месяцы, а экспортные доходы были высокими", - заметили в издании.В агентстве также упомянули, что более 100 новых судов, которые не перевозили российскую нефть в прошлом году, сделали это в первой половине текущего года.
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россия, флот, нефть
Энергетика, РОССИЯ, флот, Нефть
Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций
Bloomberg: укрепление Россией теневого флота танкеров смягчило влияние санкцией
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Усилия России по укреплению "теневого флота" нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли смягчить влияние западных санкций, передает
Bloomberg со ссылкой на данные Института KSE.
По данным института, около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть. Расширение "теневого флота" объясняет, почему дисконт на российскую нефть перестал расти.
"Отсутствие ограничений по мощности объясняет, почему дисконт к ценам на российскую нефть не увеличивался в последние месяцы, а экспортные доходы были высокими", - заметили в издании.
В агентстве также упомянули, что более 100 новых судов, которые не перевозили российскую нефть в прошлом году, сделали это в первой половине текущего года.
FT: Москва расширяет "теневой флот" энергетических танкеров