https://1prime.ru/20240814/neft-850876902.html

Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций

Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций - 14.08.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: Россия нашла эффективный прием против влияния санкций

Усилия России по укреплению "теневого флота" нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли смягчить влияние западных санкций, передает Bloomberg со... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T12:38+0300

2024-08-14T12:38+0300

2024-08-14T12:57+0300

энергетика

россия

флот

нефть

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Усилия России по укреплению "теневого флота" нефтяных танкеров в первой половине 2024 года помогли смягчить влияние западных санкций, передает Bloomberg со ссылкой на данные Института KSE.По данным института, около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть. Расширение "теневого флота" объясняет, почему дисконт на российскую нефть перестал расти."Отсутствие ограничений по мощности объясняет, почему дисконт к ценам на российскую нефть не увеличивался в последние месяцы, а экспортные доходы были высокими", - заметили в издании.В агентстве также упомянули, что более 100 новых судов, которые не перевозили российскую нефть в прошлом году, сделали это в первой половине текущего года.

https://1prime.ru/20240722/tanker-850321634.html

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россия, флот, нефть