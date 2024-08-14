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Минэнерго США зафиксировало снижение добычи нефти в стране за неделю

Минэнерго США зафиксировало снижение добычи нефти в стране за неделю - 14.08.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США зафиксировало снижение добычи нефти в стране за неделю

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 августа, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:36+0300

2024-08-14T17:36+0300

2024-08-14T17:47+0300

энергетика

сша

добыча нефти в сша

нефть

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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 9 августа, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки - до 13,3 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,325 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в мае добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июне показатель составил 13,19 миллиона баррелей в сутки, в июле - 13,33 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 6 августа понизило прогноз средней добычи нефти в стране на текущий год на 20 тысяч баррелей в день - до 13,23 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 80 тысяч баррелей в день, до 13,69 миллиона баррелей.По данным министерства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 августа, неожиданно выросли - на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 430,7 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения запасов на 2 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились до 28,8 миллиона баррелей с 30,4 миллиона.Запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%), до 222,2 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 миллиона баррелей (на 1,3%), до 126,1 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось уменьшение на 1 миллион баррелей.

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сша, добыча нефти в сша, нефть