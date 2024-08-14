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Нефть дешевеет после неожиданного увеличения ее запасов

Нефть дешевеет после неожиданного увеличения ее запасов - 14.08.2024, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после неожиданного увеличения ее запасов

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:22+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после данных о неожиданном увеличении коммерческих запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,45% - до 80,35 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 77,67 доллара. Ранее в среду минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 августа, неожиданно выросли - на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 430,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 2 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,3%), до 222,2 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,7 миллиона баррелей (на 1,3%), до 126,1 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось уменьшение на 1 миллион баррелей.

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