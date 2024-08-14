https://1prime.ru/20240814/oruzhie-850884381.html
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Запад скрывает внушительные потери ВСУ после атаки на Курскую область, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:56+0300
2024-08-14T15:56+0300
2024-08-14T15:56+0300
спецоперация на украине
запад
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f1d8569d1d62b63fc76bc41da697bd7c.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Запад скрывает внушительные потери ВСУ после атаки на Курскую область, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — подчеркнул журналист. Он также уточнил, что российским военным удалось захватить большое количество оружия, которое Украине поставил Североатлантический альянс.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://1prime.ru/20240814/nato-850883793.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/15/836951581_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03699f1220713419a9973d7ad925091c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, ВСУ, ВС РФ
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
Журналист Боуз: западные СМИ игнорируют тяжелые потери ВСУ в Курской области
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Запад скрывает внушительные потери ВСУ после атаки на Курскую область, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — подчеркнул журналист. Он также уточнил, что российским военным удалось захватить большое количество оружия, которое Украине поставил Североатлантический альянс.
ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
"Это будет конец". Польский генерал раскрыл черный сценарий распада НАТО