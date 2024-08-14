https://1prime.ru/20240814/oruzhie-850884381.html

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область

Запад скрывает внушительные потери ВСУ после атаки на Курскую область, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:56+0300

2024-08-14T15:56+0300

2024-08-14T15:56+0300

спецоперация на украине

запад

всу

вс рф

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Запад скрывает внушительные потери ВСУ после атаки на Курскую область, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины", — подчеркнул журналист. Он также уточнил, что российским военным удалось захватить большое количество оружия, которое Украине поставил Североатлантический альянс.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://1prime.ru/20240814/nato-850883793.html

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запад, всу, вс рф