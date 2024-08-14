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"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240814/otstuplenie-850887201.html
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине
ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область, так как операция по ее захвату провалилась, подчеркнул бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:03+0300
2024-08-14T17:03+0300
спецоперация на украине
всу
запад
поставки вооружения
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область, так как операция по ее захвату провалилась, подчеркнул бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — рассказал эксперт.Риттер также дополнил, что Киев просчитался и потерял все, стремясь прорваться на российскую территорию. Теперь Москва отдает приказы сжигать захваченную технику, которую Киеву поставлял Запад."Они находятся в очень сложной ситуации", — заключил он.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
https://1prime.ru/20240814/oruzhie-850884381.html
запад
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всу, запад, поставки вооружения, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПАД, поставки вооружения, ВС РФ
17:03 14.08.2024
 
"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

Риттер: ВСУ ждет большое массовое отступление из Курской области

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область, так как операция по ее захвату провалилась, подчеркнул бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — рассказал эксперт.
Риттер также дополнил, что Киев просчитался и потерял все, стремясь прорваться на российскую территорию. Теперь Москва отдает приказы сжигать захваченную технику, которую Киеву поставлял Запад.
"Они находятся в очень сложной ситуации", — заключил он.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Стало известно, что скрывает Запад из-за атаки ВСУ на Курскую область
15:56
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
 
Спецоперация на УкраинеВСУЗАПАДпоставки вооруженияВС РФ
 
 
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