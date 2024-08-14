https://1prime.ru/20240814/otstuplenie-850887201.html

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Большое массовое отступление". В США сделали заявление об Украине

ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область, так как операция по ее захвату провалилась, подчеркнул бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T17:03+0300

2024-08-14T17:03+0300

2024-08-14T17:03+0300

спецоперация на украине

всу

запад

поставки вооружения

вс рф

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область, так как операция по ее захвату провалилась, подчеркнул бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я думаю, что следующим, что ожидает Украину, будет большое массовое отступление из Курской области", — рассказал эксперт.Риттер также дополнил, что Киев просчитался и потерял все, стремясь прорваться на российскую территорию. Теперь Москва отдает приказы сжигать захваченную технику, которую Киеву поставлял Запад."Они находятся в очень сложной ситуации", — заключил он.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

https://1prime.ru/20240814/oruzhie-850884381.html

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всу, запад, поставки вооружения, вс рф