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"Неадекватный противник": в МИД рассказали о перспективе переговоров

"Неадекватный противник": в МИД рассказали о перспективе переговоров - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Неадекватный противник": в МИД рассказали о перспективе переговоров

Терроризм киевского режима поставил на паузу трек по проведению мирных переговоров, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:58+0300

2024-08-14T11:58+0300

2024-08-14T12:00+0300

спецоперация на украине

мид рф

мирные переговоры

украина

терроризм

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Терроризм киевского режима поставил на паузу трек по проведению мирных переговоров, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ России Родион Мирошник."Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами. На мой взгляд, это было сделано абсолютно сознательно. Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день противоестественно" - подчеркнул политик в ходе брифинга. Он также подчеркнул, что единственная реакция западных союзников на откровенный терроризм Киева - это "слепота и глухота".По словам американского президента Джо Байдена, ситуация в Курской области создала "настоящую дилемму" для президента РФ, и администрация президента Байдена находится в постоянном контакте с Киевом.Лидеры стран Европейского союза отказались комментировать возможное использование Киевом предоставленного НАТО оружия для атак на Курскую область.6 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Суджанский район Курской области. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.

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мид рф, мирные переговоры, украина, терроризм