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Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима
Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима - 14.08.2024, ПРАЙМ
Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима
Группа захваченных в плен военных Вооруженных сил Украины изъявила желание воевать против киевского режима и попросила прислать к ним рекрутов батальона имени... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T07:09+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Группа захваченных в плен военных Вооруженных сил Украины изъявила желание воевать против киевского режима и попросила прислать к ним рекрутов батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских пленных. Батальона имени Богдана Хмельницкого стал первым подразделением, которое состоит из бывших военнопленных ВСУ. В октябре 2023 года это подразделение вошло в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" ВС России . "Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации, - заявили пленные украинцы, - и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу".Военнопленные отказались от обмена и дальнейшую жизнь, по их словам, видят в Российской Федерации. Всего о желании воевать против Киева заявили порядка 20 пленных. При этом они отметили, что располагают информацией, что не менее 60 человек готовы последовать их примеру.
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всу, пленные
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные
07:09 14.08.2024 (обновлено: 07:11 14.08.2024)
 
Пленные ВСУ изъявили желание воевать против киевского режима

Группа пленных ВСУ изъявила желание воевать против киевского режима

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Группа захваченных в плен военных Вооруженных сил Украины изъявила желание воевать против киевского режима и попросила прислать к ним рекрутов батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших украинских пленных.
Батальона имени Богдана Хмельницкого стал первым подразделением, которое состоит из бывших военнопленных ВСУ. В октябре 2023 года это подразделение вошло в состав оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" ВС России .
"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации, - заявили пленные украинцы, - и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу".
Военнопленные отказались от обмена и дальнейшую жизнь, по их словам, видят в Российской Федерации.
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Всего о желании воевать против Киева заявили порядка 20 пленных. При этом они отметили, что располагают информацией, что не менее 60 человек готовы последовать их примеру.
 
Спецоперация на УкраинеВСУпленные
 
 
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