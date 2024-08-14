https://1prime.ru/20240814/polozhenie-850893486.html
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
Журналист из Германии Юлиан Репке выразил сомнение в наличии возможностей у ВСУ выдержать удары, наносимые российской авиацией в Курской области. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T23:16+0300
2024-08-14T23:16+0300
2024-08-14T23:16+0300
спецоперация на украине
россия
всу
вкс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83989/21/839892162_0:0:1476:830_1920x0_80_0_0_79567415252a0d649da8349e602370ed.jpg
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке выразил сомнение в наличии возможностей у ВСУ выдержать удары, наносимые российской авиацией в Курской области.Он отметил, что ВКС России сейчас бьют по колоннам ВСУ с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. При этом давление Вооруженных сил РФ на оставшиеся в Курской области украинские подразделения "в ближайшие дни и недели" будет только усиливаться."Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать", — написал Репке в сообщении в соцсети X.Ранее Минобороны РФ сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В воскресенье ВСУ были атакованы неуправляемыми авиационными ракетами, запускаемых с самолетов Су-25.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
https://1prime.ru/20240814/provokatsiya-850888657.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83989/21/839892162_146:0:1298:864_1920x0_80_0_0_798dbde980c135b0b16f5fdff2e0a880.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу, вкс россии
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ВКС России
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
Репке: российские Су-25 и Ка-52 атакуют украинские силы в Курской области
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке выразил сомнение в наличии возможностей у ВСУ выдержать удары, наносимые российской авиацией в Курской области.
Он отметил, что ВКС России сейчас бьют по колоннам ВСУ с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. При этом давление Вооруженных сил РФ на оставшиеся в Курской области украинские подразделения "в ближайшие дни и недели" будет только усиливаться.
"Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать", — написал Репке в сообщении в соцсети X.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В воскресенье ВСУ были атакованы неуправляемыми авиационными ракетами, запускаемых с самолетов Су-25.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области