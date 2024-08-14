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"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области

"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ

"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области

Журналист из Германии Юлиан Репке выразил сомнение в наличии возможностей у ВСУ выдержать удары, наносимые российской авиацией в Курской области. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T23:16+0300

2024-08-14T23:16+0300

2024-08-14T23:16+0300

спецоперация на украине

россия

всу

вкс россии

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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Журналист из Германии Юлиан Репке выразил сомнение в наличии возможностей у ВСУ выдержать удары, наносимые российской авиацией в Курской области.Он отметил, что ВКС России сейчас бьют по колоннам ВСУ с помощью штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. При этом давление Вооруженных сил РФ на оставшиеся в Курской области украинские подразделения "в ближайшие дни и недели" будет только усиливаться."Посмотрим, как долго Украина сможет это выдержать", — написал Репке в сообщении в соцсети X.Ранее Минобороны РФ сообщило, что вертолеты Ка-52 нанесли удары управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В воскресенье ВСУ были атакованы неуправляемыми авиационными ракетами, запускаемых с самолетов Су-25.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили российские силы. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи личного состава и 37 танков.

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