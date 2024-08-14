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Экономисты оценили пользу для РФ от либерализации торговли ЕАЭС с Индией
Экономисты оценили пользу для РФ от либерализации торговли ЕАЭС с Индией - 14.08.2024, ПРАЙМ
Экономисты оценили пользу для РФ от либерализации торговли ЕАЭС с Индией
Российская экономика за счет заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индией дополнительно вырастет на 1,52%, или 3,03 триллиона рублей, говорится в... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:13+0300
2024-08-14T15:13+0300
2024-08-14T15:13+0300
экономика
россия
еаэс
индия
свободная торговля
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российская экономика за счет заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индией дополнительно вырастет на 1,52%, или 3,03 триллиона рублей, говорится в исследовании Всероссийской академии внешней торговли. В июле президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении поручили проработать вопрос переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией. "По итогам моделирования заключение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС позволит увеличить ВВП Индии на 0,71% или на сумму более 27 миллиардов долларов. Для России рост ВВП составит 1,52% или 32,4 миллиарда долларов", - сказано в исследовании. В целом в результате заключения соглашения о свободной торговли с Индией ЕАЭС увеличит свой ВВП на 1,47% или 34,9 миллиарда долларов. Экономика Казахстана вырастет на 0,71%, Армении - на 0,63%, Белоруссии - 0,55%, Киргизии - 0,43%. "Страны ЕАЭС имеют больше возможностей получить положительный эффект от заключения соглашения ввиду высоких ставок импортных пошлин, применяемых Индией: по состоянию на 2022 год средневзвешенный уровень ставок ввозных пошлин составлял 11,4% в Индии, а в странах ЕАЭС - от 5,2% до 6,6%. При этом в наибольшей степени данный эффект заметен для России, поскольку Индия уже является вторым по величине торговым партнером России по состоянию на 2023 год", - пояснили экономисты. Отмечается, что после заключения соглашения наиболее значительно вырастет экспорт в Индию таких отраслей России, как производство растительных и животных жиров (+316%), производство металлических изделий (+34%), производство резины и пластмассы (+31%), черная металлургия (+28%), алюминиевая промышленность (+11%). В то же время Индия, по оценке аналитиков, наиболее явно нарастит поставки в Россию различных видов транспорта, риса, металлических изделий, резины и пластмассы, химической продукции, продукции черной металлургии. Совокупно торговля Индии и ЕАЭС значительно вырастет: экспорт - на 6,11%, а импорт - на 17,52%.
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россия, еаэс, индия, свободная торговля
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, ИНДИЯ, свободная торговля
Экономисты оценили пользу для РФ от либерализации торговли ЕАЭС с Индией
ВАВТ: экономика РФ вырастет из-за соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индией
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российская экономика за счет заключения соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индией дополнительно вырастет на 1,52%, или 3,03 триллиона рублей, говорится в исследовании Всероссийской академии внешней торговли.
В июле президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении поручили проработать вопрос переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.
"По итогам моделирования заключение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС позволит увеличить ВВП Индии на 0,71% или на сумму более 27 миллиардов долларов. Для России рост ВВП составит 1,52% или 32,4 миллиарда долларов", - сказано в исследовании.
В целом в результате заключения соглашения о свободной торговли с Индией ЕАЭС увеличит свой ВВП на 1,47% или 34,9 миллиарда долларов. Экономика Казахстана вырастет на 0,71%, Армении - на 0,63%, Белоруссии - 0,55%, Киргизии - 0,43%.
"Страны ЕАЭС имеют больше возможностей получить положительный эффект от заключения соглашения ввиду высоких ставок импортных пошлин, применяемых Индией: по состоянию на 2022 год средневзвешенный уровень ставок ввозных пошлин составлял 11,4% в Индии, а в странах ЕАЭС - от 5,2% до 6,6%. При этом в наибольшей степени данный эффект заметен для России, поскольку Индия уже является вторым по величине торговым партнером России по состоянию на 2023 год", - пояснили экономисты.
Отмечается, что после заключения соглашения наиболее значительно вырастет экспорт в Индию таких отраслей России, как производство растительных и животных жиров (+316%), производство металлических изделий (+34%), производство резины и пластмассы (+31%), черная металлургия (+28%), алюминиевая промышленность (+11%).
В то же время Индия, по оценке аналитиков, наиболее явно нарастит поставки в Россию различных видов транспорта, риса, металлических изделий, резины и пластмассы, химической продукции, продукции черной металлургии.
Совокупно торговля Индии и ЕАЭС значительно вырастет: экспорт - на 6,11%, а импорт - на 17,52%.
Россия ратифицировала протокол о регулировании электронной торговли в ЕАЭС