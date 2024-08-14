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"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе

"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе

Проукраинским активистам тяжело смириться с тем, что Вооруженные силы Украины несут потери в Курской области. Об этом в социальной сети Х сообщил немецкий... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:09+0300

2024-08-14T15:09+0300

2024-08-14T15:09+0300

спецоперация на украине

украина

всу

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Проукраинским активистам тяжело смириться с тем, что Вооруженные силы Украины несут потери в Курской области. Об этом в социальной сети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке."Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — отметил журналист.По словам Репке, за каждой публикацией о потерях украинской армии следуют нападки и оскорбления со стороны проукраинских активистов.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.

https://1prime.ru/20240814/katastrofa-850878905.html

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украина, всу