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"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе
Проукраинским активистам тяжело смириться с тем, что Вооруженные силы Украины несут потери в Курской области. Об этом в социальной сети Х сообщил немецкий... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:09+0300
2024-08-14T15:09+0300
2024-08-14T15:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Проукраинским активистам тяжело смириться с тем, что Вооруженные силы Украины несут потери в Курской области. Об этом в социальной сети Х сообщил немецкий журналист Юлиан Репке."Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — отметил журналист.По словам Репке, за каждой публикацией о потерях украинской армии следуют нападки и оскорбления со стороны проукраинских активистов.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Невыносимо": потери ВСУ в Курской области вызвали ярость на Западе
Репке: проукраинские активисты злятся из-за потерь ВСУ в Курской области
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Проукраинским активистам тяжело смириться с тем, что Вооруженные силы Украины несут потери в Курской области. Об этом в социальной сети Х сообщил
немецкий журналист Юлиан Репке.
"Для некоторых констатация того простого факта, что Украина несет потери в ходе действий в Курской области, кажется невыносимой", — отметил журналист.
По словам Репке, за каждой публикацией о потерях украинской армии следуют нападки и оскорбления со стороны проукраинских активистов.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными.
Глава государства Владимир Путин назвал действия украинского режима провокацией и обвинил украинских военных в ведении беспорядочного огня, включая обстрел гражданских объектов.
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