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"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе
"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе
Российские войска осуществляют успешный прорыв линии обороны ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экономист из США Джеффри... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T23:34+0300
2024-08-14T23:34+0300
2024-08-14T23:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские войска осуществляют успешный прорыв линии обороны ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экономист из США Джеффри Сакс.По его словам, Россия уже совершает "очень значительные и быстрые" прорывы на линии боевого соприкосновения в Донбассе.Он отметил, что тяжелая для ВСУ ситуация наблюдается в том числе и на Покровском направлении, где сохранение позиций чрезвычайно важно с логистической точки зрения."Украина стянула в этот район ключевые части своих оставшихся вооруженных сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения", — заключил Сакс.Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее в среду сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут успешные боевые действия на Покровском направлении в районе Гродовки.
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россия, донбасс, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ДОНБАСС, ВСУ
"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе
Сакс: Россия совершает очень значительные и быстрые прорывы в Донбассе
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ.
Российские войска осуществляют успешный прорыв линии обороны ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom заявил экономист из США Джеффри Сакс.
По его словам, Россия уже совершает "очень значительные и быстрые" прорывы на линии боевого соприкосновения в Донбассе.
Он отметил, что тяжелая для ВСУ ситуация наблюдается в том числе и на Покровском направлении, где сохранение позиций чрезвычайно важно с логистической точки зрения.
"Украина стянула в этот район ключевые части своих оставшихся вооруженных сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения", — заключил Сакс.
Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее в среду сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут успешные боевые действия на Покровском направлении в районе Гродовки.
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