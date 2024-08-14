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"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе

"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Быстрый прорыв". В США бьют тревогу из-за ситуации в Донбассе

Российские войска осуществляют успешный прорыв линии обороны ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экономист из США Джеффри... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T23:34+0300

2024-08-14T23:34+0300

2024-08-14T23:34+0300

спецоперация на украине

россия

донбасс

всу

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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Российские войска осуществляют успешный прорыв линии обороны ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экономист из США Джеффри Сакс.По его словам, Россия уже совершает "очень значительные и быстрые" прорывы на линии боевого соприкосновения в Донбассе.Он отметил, что тяжелая для ВСУ ситуация наблюдается в том числе и на Покровском направлении, где сохранение позиций чрезвычайно важно с логистической точки зрения."Украина стянула в этот район ключевые части своих оставшихся вооруженных сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения", — заключил Сакс.Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский ранее в среду сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут успешные боевые действия на Покровском направлении в районе Гродовки.

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россия, донбасс, всу