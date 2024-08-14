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"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240814/provokatsiya-850888657.html
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области
Атака ВСУ на Курскую область - это самоубийственная акция Киева, которая ведет к краху Украины. Зеленский, вероятно, будет за этим наблюдать уже из Флориды,... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T17:56+0300
2024-08-14T17:56+0300
спецоперация на украине
всу
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область - это самоубийственная акция Киева, которая ведет к краху Украины. Зеленский, вероятно, будет за этим наблюдать уже из Флориды, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Благодаря этой идиотской авантюре конец Украины стал гораздо ближе, и Зеленский и его приближенные, скорее всего, будут наблюдать за ним из своих шикарных поместий во Флориде", — подчеркнул журналист.Он также дополнил, что на российской территории украинское командование теряет свои малочисленные ресурсы. Боуз спрогнозировал, что остатки вооружений Киева будут быстро уничтожены подразделениями ВС РФ. "Это не "авантюра" Зеленского, это самоубийственная миссия, совершенно не имеющая оправдания", — убежден журналист.Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил о том, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации. Очень вероятно, что скоро им придется массово отступить из Курской области, считает эксперт.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
https://1prime.ru/20240814/nato-850888334.html
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всу, россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
17:56 14.08.2024
 
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области

Боуз: провокация ВСУ в Курской области приведет к уничтожению Украины

© flickr.com / Juanedc.comФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© flickr.com / Juanedc.com
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область - это самоубийственная акция Киева, которая ведет к краху Украины. Зеленский, вероятно, будет за этим наблюдать уже из Флориды, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Благодаря этой идиотской авантюре конец Украины стал гораздо ближе, и Зеленский и его приближенные, скорее всего, будут наблюдать за ним из своих шикарных поместий во Флориде", — подчеркнул журналист.
Он также дополнил, что на российской территории украинское командование теряет свои малочисленные ресурсы. Боуз спрогнозировал, что остатки вооружений Киева будут быстро уничтожены подразделениями ВС РФ.
"Это не "авантюра" Зеленского, это самоубийственная миссия, совершенно не имеющая оправдания", — убежден журналист.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России
17:45
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил о том, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации. Очень вероятно, что скоро им придется массово отступить из Курской области, считает эксперт.
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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