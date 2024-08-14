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Рубль усилил рост к юаню на торгах на Мосбирже

Рубль усилил рост к юаню на торгах на Мосбирже - 14.08.2024, ПРАЙМ

Рубль усилил рост к юаню на торгах на Мосбирже

Курс рубля в среду усиливает рост против юаня на Мосбирже, курс которого опять опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:09+0300

2024-08-14T18:09+0300

2024-08-14T18:09+0300

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биржевые торги

юань

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в среду усиливает рост против юаня на Мосбирже, курс которого опять опустился ниже 12 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.49 мск падает на 10 копеек, до 11,98 рубля. Падение составляет 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,93-11,13 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 98,7 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,32 рубля (-1,55%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,37 против 7,14 на форексе (премия в 3,3%). РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПАДЕНИЕ Курс рубля во второй половине торгов среды на Мосбирже усиливает рост против юаня, который после утреннего обновления максимумов с конца июня опять торгуется дешевле 12 рублей. "Рубль поначалу дешевел к юаню, который впервые с конца июня приближался к 12,13 рубля. Однако вскоре российская валюта резко укрепилась и вышла в хороший плюс. Уровень 11,93 рубля за юань по-прежнему притягивает котировки как в случае, когда они уходят выше него, так и ниже", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.52 мск снижается на 0,5%, до 80,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,3%, до 102,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Сейчас возможна некоторая стабилизация курса рубля после быстрого снижения к большинству ключевых валют, стартовавшего в пятницу, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее российская валюта по-прежнему переоценена с точки зрения устойчивости доходов госбюджета и экспортеров. Учитывая сокращение притока иностранной валюты в страну, рубль может продолжать дешеветь, замедлив темпы этого движения", - добавляет он. В целом, июльские данные по платежному балансу РФ причин волноваться за курс рубля не дают, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Резкое ослабление последнего с начала недели вызвано, вероятно, еще большей сегментацией рынка из-за июньских санкций и сокращения активности китайских банков, в результате чего появилось несколько малосвязанных друг с другом сегментов валютного рынка с разными курсами валют – биржевой рынок, межбанковский рынок и оффшорный рынок. Экспортеры и импортеры продолжат искать оптимальные модели взаимодействия с учетом проблем с платежами, в том числе во внешнем контуре", - говорит он. Однако само по себе рублю это не угрожает до тех пор, пока торговый баланс и/или отток капитала сильно не ухудшатся, считает Полевой. "Продолжит помогать рублю и высокая ставка ЦБ. По мере адаптации к новой реальности курс может стабилизироваться, поэтому пока прогнозы сохранения курса в диапазоне 85-90 рублей за доллар в третьем квартале и 90-93 рубля в четвертом сохраняем. Но уровень курсовой волатильности останется повышенным", - резюмирует он.

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мосбиржа, биржевые торги, юань