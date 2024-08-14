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Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню - 14.08.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов среды вырос к юаню

Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:38+0300

2024-08-14T19:38+0300

2024-08-14T19:38+0300

китайский юань

россия

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мосбиржа

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос к китайской валюте, юань закрыл торги на отметке 11,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды снизился на 14 копеек, до 11,94 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дешевеет на 0,31%, до 80,44 доллара за баррель. РУБЛЬ ЗАКАНЧИВАЕТ НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ Курс юаня в среду упал на 1,15%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,93-12,13 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 100 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. Дмитрий Бабин из БКС "Мир Инвестиций" отмечает, что курс стабилизируется, и в ближайшей перспективе допускает консолидацию рубля к юаню на уровне 12 рублей, официальный курс доллара, рассчитываемый ЦБ, может вернуться ниже 90. Поддержку рублю уже может оказывать подготовка компаний к налоговому периоду. Базово на стороне рубля выступает жесткий курс ДКП Банка России, добавляет эксперт. "Национальную валюту по-прежнему поддерживают высокие процентные ставки по рублевым инструментам. Более заметному ослаблению рубля также препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала", - отмечает Александр Фетисов из "РСХБ". ПРОГНОЗЫ Фетисов полагает, что на краткосрочном горизонте для юаня уровень 11,88-11,90 рубля будет выступать уровнем поддержки, а верхней границей диапазона станет уровень 12,20 рубля. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 12,2-12,7 рубля, доллар США может торговаться в интервале 88-91 рубля, евро - в коридоре 97-100 рублей. "Наш прогноз до конца текущей недели по курсу рубля к юаню – 11,9-12,1 рубля, по курсу рубля к доллару – 88-91 рубль. Давление на рубль мог оказать усилившийся отток капитала из-за обострения ситуации на геополитическом контуре РФ. Кроме того, может все активнее восстанавливаться спрос на валюту со стороны импортеров, перенастраивающих товарно-денежные цепочки, нарушенные ранее из-за санкций", - говорит Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, юань, мосбиржа