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Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T05:11+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские силовики. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.Как отметили в силовом ведомстве, "на территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ".При этом представитель ведомства уточнил, что сначала были захвачены в плен трое украинских десантников, а потом еще двое.Кадры, снятые с коптера, показывают, как бойцы ВС России российские бойцы ведут двоих солдат ВСУ к ранее захваченной группе из еще троих их сослуживцев. Двоих пленных россияне напоили водой. После этого военные ВС РФ производят досмотр и допрашивают пленников.
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вс рф, пленные, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, пленные, ВСУ
05:11 14.08.2024 (обновлено: 05:26 14.08.2024)
 
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области

Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Курской области

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские силовики. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.
Как отметили в силовом ведомстве, "на территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ".
При этом представитель ведомства уточнил, что сначала были захвачены в плен трое украинских десантников, а потом еще двое.
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Кадры, снятые с коптера, показывают, как бойцы ВС России российские бойцы ведут двоих солдат ВСУ к ранее захваченной группе из еще троих их сослуживцев. Двоих пленных россияне напоили водой. После этого военные ВС РФ производят досмотр и допрашивают пленников.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФпленныеВСУ
 
 
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