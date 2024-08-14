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Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области

Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ

Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области

Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T05:11+0300

2024-08-14T05:11+0300

2024-08-14T05:26+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские силовики. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.Как отметили в силовом ведомстве, "на территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ".При этом представитель ведомства уточнил, что сначала были захвачены в плен трое украинских десантников, а потом еще двое.Кадры, снятые с коптера, показывают, как бойцы ВС России российские бойцы ведут двоих солдат ВСУ к ранее захваченной группе из еще троих их сослуживцев. Двоих пленных россияне напоили водой. После этого военные ВС РФ производят досмотр и допрашивают пленников.

https://1prime.ru/20240813/spetsoperatsiya-850865341.html

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вс рф, пленные, всу