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Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T05:11+0300
2024-08-14T05:11+0300
2024-08-14T05:26+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские силовики. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.Как отметили в силовом ведомстве, "на территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ".При этом представитель ведомства уточнил, что сначала были захвачены в плен трое украинских десантников, а потом еще двое.Кадры, снятые с коптера, показывают, как бойцы ВС России российские бойцы ведут двоих солдат ВСУ к ранее захваченной группе из еще троих их сослуживцев. Двоих пленных россияне напоили водой. После этого военные ВС РФ производят досмотр и допрашивают пленников.
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вс рф, пленные, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, пленные, ВСУ
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Пять военных 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Курской области
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы России взяли в плен военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости сообщили российские силовики. Видео с пленными оказалось в распоряжении агентства.
Как отметили в силовом ведомстве, "на территории Курской области близ населенного пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ".
При этом представитель ведомства уточнил, что сначала были захвачены в плен трое украинских десантников, а потом еще двое.
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
Кадры, снятые с коптера, показывают, как бойцы ВС России российские бойцы ведут двоих солдат ВСУ к ранее захваченной группе из еще троих их сослуживцев. Двоих пленных россияне напоили водой. После этого военные ВС РФ производят досмотр и допрашивают пленников.