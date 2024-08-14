https://1prime.ru/20240814/svo-850870346.html

"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России

"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России - 14.08.2024, ПРАЙМ

"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России

Независимо от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, победа в украинском конфликте сегодня уже находится в пределах досягаемости Российской... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T09:34+0300

2024-08-14T09:34+0300

2024-08-14T09:34+0300

спецоперация на украине

россия

победа

экспертное мнение

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Независимо от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, победа в украинском конфликте сегодня уже находится в пределах досягаемости Российской Федерации, утверждает в статье для The New York Times обозреватель Анастасия Эдель."У Запада явно нет воли к победе, - пишет Эдель. - Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году".При этом обозреватель напомнила, что Запад отверг предложения по урегулированию конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, хотя эти предложения, по мнению Эдель, представляют собой "наиболее реалистичный сценарий развития событий в этом конфликте".Вместе с тем журналистка предсказала, что в конце концов у Киева пропадет желание продолжать боевые действия, и он будет готов заключить мир на условиях Российской Федерации.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850866532.html

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россия, победа, экспертное мнение