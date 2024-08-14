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"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России - 14.08.2024, ПРАЙМ
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"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России
"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России - 14.08.2024, ПРАЙМ
"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России
Независимо от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, победа в украинском конфликте сегодня уже находится в пределах досягаемости Российской... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:34+0300
2024-08-14T09:34+0300
спецоперация на украине
россия
победа
экспертное мнение
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Независимо от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, победа в украинском конфликте сегодня уже находится в пределах досягаемости Российской Федерации, утверждает в статье для The New York Times обозреватель Анастасия Эдель."У Запада явно нет воли к победе, - пишет Эдель. - Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году".При этом обозреватель напомнила, что Запад отверг предложения по урегулированию конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, хотя эти предложения, по мнению Эдель, представляют собой "наиболее реалистичный сценарий развития событий в этом конфликте".Вместе с тем журналистка предсказала, что в конце концов у Киева пропадет желание продолжать боевые действия, и он будет готов заключить мир на условиях Российской Федерации.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850866532.html
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россия, победа, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, победа, экспертное мнение
09:34 14.08.2024
 
"У Запада нет воли". Уже и New York Times заговорила о скорой победе России

NYT: Россия близка к победе вне зависимости от выборов в Соединенных Штатах

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк#Кремль
#Кремль - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Независимо от исхода президентских выборов в Соединенных Штатах, победа в украинском конфликте сегодня уже находится в пределах досягаемости Российской Федерации, утверждает в статье для The New York Times обозреватель Анастасия Эдель.
"У Запада явно нет воли к победе, - пишет Эдель. - Для Владимира Путина победа теперь твердо достижима — независимо от того, кто окажется в Белом доме в следующем году".
При этом обозреватель напомнила, что Запад отверг предложения по урегулированию конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин, хотя эти предложения, по мнению Эдель, представляют собой "наиболее реалистичный сценарий развития событий в этом конфликте".
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Вместе с тем журналистка предсказала, что в конце концов у Киева пропадет желание продолжать боевые действия, и он будет готов заключить мир на условиях Российской Федерации.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯпобедаэкспертное мнение
 
 
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