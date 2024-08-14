https://1prime.ru/20240814/svo-850872811.html

"Что-то грандиозное". Украина и Запад ждут ответа России на вторжение

"Что-то грандиозное". Украина и Запад ждут ответа России на вторжение - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Что-то грандиозное". Украина и Запад ждут ответа России на вторжение

На Украине и Западе выдвигаются самые разные предположения, как Россия ответит на вторжение ВСУ на ее территорию. Но всех экспертов объединяет мнение, что... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:45+0300

2024-08-14T10:45+0300

2024-08-14T10:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. На Украине и Западе выдвигаются самые разные предположения, как Россия ответит на вторжение ВСУ на ее территорию. Но всех экспертов объединяет мнение, что возмездие будет масштабным – чтобы Киев и его покровители получили предельно ясный сигнал, утверждается в публикации Newsweek.В статье отмечается, что никто сегодня не знает, каким будет ответный удар Российской Федерации, но для всех очевидно, что он будет масштабным.Авторы материала цитируют неназываемого высокопоставленного источника в Минобороны Украины: "Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать миру свое могущество и что такие действия, как Курск, не останутся безнаказанными".При этом источник издания Тhe Times предупредил, что Россия не ограничится "четырьмя ракетами" - ВС РФ, по его словам, способны могут выпустить сотни крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.Украинский политик Алексей Гончаренко соглашается с источником Тhe Times, что Россия может усилить ракетные атаки, но в то же время считает, что ВС РФ начнут наступление на соседнюю с Курской Сумскую область.А по мнению президента американского университета в Киеве Дэниела Райса, Москва, скорее всего, забросает Украину ФАБами. планирующими бомбами.При этом научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона Мария Мирон склонна полагать, Россия вполне может позволить Вооруженным силам Украины продолжить наступление – чтобы ликвидировать большое количество украинских военных на российской территории. Также она считает реалистичным, что ВС РФ могут удвоить свои наступательные усилия в направлении стратегического города Покровск.А вот экс-сотрудник СБУ Иван Ступак призывает не воспринимать продолжение наступления российских войск как месть за вторжение в Курскую область и выражает уверенность, что "Кремль выберет что-то более масштабное".В любом случае Москве необходимо выработать ответ, который станет ясным сигналом Западу, подытожила Мирон.

https://1prime.ru/20240813/vsu-850865834.html

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запад, украина, россия