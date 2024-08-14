https://1prime.ru/20240814/svo-850874870.html

Болезненная потеря: "Искандер" уничтожил самый ценный боевой самолет ВСУ

Болезненная потеря: "Искандер" уничтожил самый ценный боевой самолет ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ

Болезненная потеря: "Искандер" уничтожил самый ценный боевой самолет ВСУ

ВС России уничтожили очередной украинский истребитель Су-27. Это самый ценный боевой самолет украинских войск – и они сами подставили его под удар в Миргороде,... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:27+0300

2024-08-14T11:27+0300

2024-08-14T11:27+0300

спецоперация на украине

всу

су-27

уничтожение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4e2e71072d291ea203423fd8a3a881.jpg

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. ВС России уничтожили очередной украинский истребитель Су-27. Это самый ценный боевой самолет украинских войск – и они сами подставили его под удар в Миргороде, рассказывается в публикации американского издания Military Watch Magazine.Как отмечается в статье, недавно опубликованные кадры свидетельствуют, что один из немногих оставшихся у Военно-воздушных сил Украины Су-27 был уничтожен ракетой "Искандер-М" на миргородской авиабазе.При этом авторы материала напомнили, что недавно было распространены кадры уничтожения сразу двух украинских Су-27 и повреждение еще двух "сушек" – и тоже "Искандером".В этой связи в этой связи приводится оценка экспертов журнала "Форбс", которые, комментируя случившееся, отметили, что это мог быть "один из самых болезненных дней для потрепанных украинских ВВС с тех пор, как Россия ввела войска в феврале 2022 года".Примечательно, что также упоминаются украинские блогеры, которые тут же обвинили в происшедшем офицеров ВВС, из-за того, что они, как считают блогеры, "бросили Су-27 на стоянке под открытым небом в опасной близости от линии фронта".Теперь Military Watch Magazine, со своей стороны, прогнозирует, что схожие обвинения ждут командование ВВС Украины и на это раз – ведь самый ценный украинский самолет опять оказался незащищенным.

https://1prime.ru/20240810/germaniya-850797526.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, су-27, уничтожение