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Засады и нападения: на Западе раскрыли сюрприз для ВСУ в Курской области
Засады и нападения: на Западе раскрыли сюрприз для ВСУ в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Засады и нападения: на Западе раскрыли сюрприз для ВСУ в Курской области
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область пошла не по плану. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T12:15+0300
2024-08-14T12:15+0300
2024-08-14T12:15+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область пошла не по плану. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. "<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ - прим.ред) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали", — заметил эксперт.По словам Меркуриса, бойцы украинской армии были вынуждены рассредоточиться из-за засад ВС России.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.В связи с инцидентом в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а также режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850859734.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
Засады и нападения: на Западе раскрыли сюрприз для ВСУ в Курской области
Меркурис: атака ВСУ в Курской области пошла не по плану из-за засад ВС России
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область пошла не по плану. Таким мнением поделился
британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"<...> Засады и нападения дезорганизуют их (ВСУ - прим.ред) и вынуждают делать то, чего они изначально не планировали", — заметил эксперт.
По словам Меркуриса, бойцы украинской армии были вынуждены рассредоточиться из-за засад ВС России.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
В связи с инцидентом в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а также режим чрезвычайной ситуации федерального значения в Курской области.
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