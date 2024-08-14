Роковой для российской валюты месяц вступает в свои права

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Август все-таки проявил себя как традиционно сложный месяц для российской валюты. В последние дни доллар поднялся с 85 до выше 93 рублей, юань – с 11,8 к 13 рублям. Преодолены многодневные спокойные летние диапазоны, где верхними границами выступали 90 рублей за доллар и 12,5 рубля за юань.Во многом это вызвано форс-мажорными обстоятельствами. Прежде всего, речь идет о военных действиях в Курской области, что увеличивает валютные риски.Кроме того, потрясения переживают мировые финансовые рынки из-за обострения ожиданий торможения экономики в ведущих странах. Такие обстоятельства ослабляют рисковые активы, к которым относится и рубль.Помимо этого, инфляция в России выросла до 9,1% в июле с 8,6% месяцем ранее.Проявляют себя и обычные свойственные августу факторы давления на рубль. В частности, более высокий спрос на валюту со стороны импортеров для оплат закупок перед осенне-зимним сезоном. Он усиливается из-за сложностей с проведением платежей, повышением сроков, издержек, комиссий для расчётов и поставок.В то же время, многое может и поддержать рубль в ближайшие недели.Так, приближается налоговый период конца месяца, когда экспортёры продают больше валюты для рублёвых платежей в бюджет. Прекратилось снижение нефтяных цен, происходившее в июле-начале августа. Во многом из-за рисков обострения конфликтов на Ближнем Востоке цена барреля нефти Brent поднялась в последние дни с 75 к 82 долларам.По сравнению с первыми числами августа Центробанк увеличивает продажи валюты в рамках операций с Минфином по бюджетному правилу. Уже объявлено, что в день будет продаваться валюта в размере 7,3 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом месяце.Эти и другие факторы могут оказать поддержку рублю в ближайшие недели. Если не появятся новые негативные обстоятельства, вероятно, осень наша валюта встретит в диапазонах 90,5 - 93,7 руб/доллар и 12.5-13,1 руб/юаньАвтор - аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Август все-таки проявил себя как традиционно сложный месяц для российской валюты. В последние дни доллар поднялся с 85 до выше 93 рублей, юань – с 11,8 к 13 рублям. Преодолены многодневные спокойные летние диапазоны, где верхними границами выступали 90 рублей за доллар и 12,5 рубля за юань.
Во многом это вызвано форс-мажорными обстоятельствами. Прежде всего, речь идет о военных действиях в Курской области, что увеличивает валютные риски.
Кроме того, потрясения переживают мировые финансовые рынки из-за обострения ожиданий торможения экономики в ведущих странах. Такие обстоятельства ослабляют рисковые активы, к которым относится и рубль.
Помимо этого, инфляция в России выросла до 9,1% в июле с 8,6% месяцем ранее.
Проявляют себя и обычные свойственные августу факторы давления на рубль. В частности, более высокий спрос на валюту со стороны импортеров для оплат закупок перед осенне-зимним сезоном. Он усиливается из-за сложностей с проведением платежей, повышением сроков, издержек, комиссий для расчётов и поставок.
В то же время, многое может и поддержать рубль в ближайшие недели.
Так, приближается налоговый период конца месяца, когда экспортёры продают больше валюты для рублёвых платежей в бюджет. Прекратилось снижение нефтяных цен, происходившее в июле-начале августа. Во многом из-за рисков обострения конфликтов на Ближнем Востоке цена барреля нефти Brent поднялась в последние дни с 75 к 82 долларам.
По сравнению с первыми числами августа Центробанк увеличивает продажи валюты в рамках операций с Минфином по бюджетному правилу. Уже объявлено, что в день будет продаваться валюта в размере 7,3 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом месяце.
Эти и другие факторы могут оказать поддержку рублю в ближайшие недели. Если не появятся новые негативные обстоятельства, вероятно, осень наша валюта встретит в диапазонах 90,5 - 93,7 руб/доллар и 12.5-13,1 руб/юань
Автор - аналитик финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман
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