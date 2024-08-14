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Вплоть до потери жилья. Россиян старше 50 лет начали обманывать по-новому

Вплоть до потери жилья. Россиян старше 50 лет начали обманывать по-новому - 14.08.2024, ПРАЙМ

Вплоть до потери жилья. Россиян старше 50 лет начали обманывать по-новому

Мошенники от лица энергоснабжающих организаций обзванивают россиян, перешагнувших пятидесятилетний рубеж, предлагая оформить льготу в честь юбилея. Попавшись на | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T02:02+0300

2024-08-14T02:02+0300

2024-08-14T02:02+0300

мошенничество

мошенники

юрист

иван соловьев

эксклюзив

коммунальные услуги

мфц

соцфонд

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Мошенники от лица энергоснабжающих организаций обзванивают россиян, перешагнувших пятидесятилетний рубеж, предлагая оформить льготу в честь юбилея. Попавшись на эту разводку можно лишиться всех накоплений, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Представляясь сотрудниками "Мосэнерго", а в регионах - других подобных организаций, они сообщают гражданам о полагающейся им по возрасту льготе на оплату электричества.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Довольно напористо интересуются, будет ли гражданин оформлять документы на предоставление скидки. Если тот соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, указав персональные данные, в том числе и счет, с которого происходит оплата, - описывает схему Соловьев. - Это надо для того чтобы вернуть "переплату", которая образовалась со дня пятидесятилетнего юбилея, объясняют гражданам". И в заключение - для получения "льготы" надо подтвердить свое намерение, пройдя по присланной на электронную почту или в мессенджер ссылке. "Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на Госуслугах, снятие наличных со счета", - говорит Соловьев.А особо податливых граждан могут впоследствии подхватить "сотрудники" ЦБ и правоохранительных органов. Им объяснят, что во время оформления была "зафиксирована" атака на счета гражданина, а также взяты кредиты на его имя. Тогда перспективы для обманутой жертвы будут совсем плачевные - вплоть до потери жилья.Юрист напомнил о необходимости быть бдительными, не верить звонкам от людей, представляющихся сотрудниками поставщиков коммунальных услуг, органов здравоохранения, Соцфонда, МФЦ, ЦБ, правоохранительных органов и спецслужб. Лучше лично позвонить в это ведомство и уточнить все, что вас интересует.

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мошенники, юрист, иван соловьев, эксклюзив, коммунальные услуги, мфц, соцфонд