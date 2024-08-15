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В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России
В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России - 15.08.2024, ПРАЙМ
В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России
Киев ожидает поступления 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны в результате продажи арестованных активов попавших под санкции россиян,... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:27+0300
2024-08-15T17:27+0300
2024-08-15T17:27+0300
спецоперация на украине
украина
замороженные российские активы
поступления в бюджет
бюджет украины
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Киев ожидает поступления 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны в результате продажи арестованных активов попавших под санкции россиян, рассказала замминистра юстиции Инна Богатых."Согласно заявлениям Фонда (госимущества Украины – ред.), от продажи взысканных минюстом активов подсанкционных лиц в государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен", - следует из сообщения минюста Украины в социальной сети.Богатых утверждает, что с 24 августа 2022 года украинский минюст подал 57 исков, направленных на арест имущества и активов лиц, против которых были введены санкции, и их последующую передачу для пополнения бюджета страны. 48 исков уже были одобрены судом.
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украина, замороженные российские активы, поступления в бюджет, бюджет украины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, замороженные российские активы, поступления в бюджет, бюджет Украины
В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России
Минюст Украины надеется выручить до конца года $243,2 млн от продажи арестованных активов
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Киев ожидает поступления 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны в результате продажи арестованных активов попавших под санкции россиян, рассказала замминистра юстиции Инна Богатых.
"Согласно заявлениям Фонда (госимущества Украины – ред.), от продажи взысканных минюстом активов подсанкционных лиц в государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен", - следует из сообщения минюста Украины в социальной сети.
Богатых утверждает, что с 24 августа 2022 года украинский минюст подал 57 исков, направленных на арест имущества и активов лиц, против которых были введены санкции, и их последующую передачу для пополнения бюджета страны. 48 исков уже были одобрены судом.
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