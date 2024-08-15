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В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России

В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России - 15.08.2024, ПРАЙМ

В минюсте Украины раскрыли, сколько получит бюджет с активов России

Киев ожидает поступления 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны в результате продажи арестованных активов попавших под санкции россиян,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T17:27+0300

2024-08-15T17:27+0300

2024-08-15T17:27+0300

спецоперация на украине

украина

замороженные российские активы

поступления в бюджет

бюджет украины

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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Киев ожидает поступления 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) в бюджет страны в результате продажи арестованных активов попавших под санкции россиян, рассказала замминистра юстиции Инна Богатых."Согласно заявлениям Фонда (госимущества Украины – ред.), от продажи взысканных минюстом активов подсанкционных лиц в государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен", - следует из сообщения минюста Украины в социальной сети.Богатых утверждает, что с 24 августа 2022 года украинский минюст подал 57 исков, направленных на арест имущества и активов лиц, против которых были введены санкции, и их последующую передачу для пополнения бюджета страны. 48 исков уже были одобрены судом.

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украина, замороженные российские активы, поступления в бюджет, бюджет украины