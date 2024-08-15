Рынок выстоял, все плохое уходит

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду, 14 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль продемонстрировал волатильность в начале дневной сессии, заметно укрепив свои позиции и компенсировав значительную часть потерь предыдущего дня. Пара доллар/рубль снизилась на 1,81%, до 88,06 руб., евро/рубль - на 1,64%, до 96,74 руб., юань/рубль - на 1,15%, до 11,94 руб. Центробанк РФ снизил официальный курс доллара до 90,0055 рублей, а евро - до 100,3139 рублей на 15 августа. Внутренний рынок все еще адаптируется к изменившимся условиям после введения июньских санкций, а экспортеры и импортеры ищут новые схемы взаимодействия с зарубежными партнерами. Локальный рынок стал низколиквидным и изолированным от внешнего мира, периодически создавая условия для резких ценовых колебаний. Пара доллар/рубль скорректировалась после семи дней роста на 6,38%, евро - на 7,42%. На нефтяном рынке также наблюдались изменения. Цены на нефть незначительно снизились после публикации данных о неожиданном росте запасов в США. Баррель Brent подешевел на 1,19%, до $79,98. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,36 млн баррелей - до 430,68 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей). Товарные запасы бензина снизились на 2,89 млн баррелей и составили 222,2 млн баррелей (прогноз был -1,42 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 1,67 млн баррелей, до 126,12 млн баррелей (прогноз был +250 тыс. баррелей).Цены на нефть марки WTI испытывают давление из-за снижения опасений по поводу поставок на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден предположил, что Иран может воздержаться от нападения на Израиль, если в секторе Газа будет достигнуто прекращение огня. Новые переговоры о прекращении огня должны начаться в четверг в Катаре, хотя ХАМАС заявил, что не будет участвовать в переговорах.Данные по индексу потребительских цен (CPI), опубликованные в среду, показали умеренный рост годовой инфляции в США в июле, что вызвало дискуссию о том, насколько ФРС снизит ставки в сентябре. Трейдеры склоняются к более скромному снижению на 25 базисных пунктов с вероятностью 60%, хотя снижение на 50 базисных пунктов остается возможным.В четверг, 15 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,91. По техническому анализу цена способна опуститься до $79 за баррель. Если покупатели защитят его до конца недели, то рост котировок продолжится. Что касается рублевых пар, то курс доллара сохранит колебания в широком диапазоне ниже 90 рублей. Поддержкой на четверг выступает уровень 87,50 руб.Индекс Мосбиржи снизился на 0,47%, до 2871,11 п., долларовый индекс РТС вырос на 2,47%, до 1004,90 п. Индекс Мосбиржи просел на фоне активно дешевеющей нефти и укрепления рубля. Для продавцов по-прежнему привлекателен уровень 2750 п.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В среду, 14 августа, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Рубль продемонстрировал волатильность в начале дневной сессии, заметно укрепив свои позиции и компенсировав значительную часть потерь предыдущего дня. Пара доллар/рубль снизилась на 1,81%, до 88,06 руб., евро/рубль - на 1,64%, до 96,74 руб., юань/рубль - на 1,15%, до 11,94 руб. Центробанк РФ снизил официальный курс доллара до 90,0055 рублей, а евро - до 100,3139 рублей на 15 августа.
Внутренний рынок все еще адаптируется к изменившимся условиям после введения июньских санкций, а экспортеры и импортеры ищут новые схемы взаимодействия с зарубежными партнерами.
Локальный рынок стал низколиквидным и изолированным от внешнего мира, периодически создавая условия для резких ценовых колебаний. Пара доллар/рубль скорректировалась после семи дней роста на 6,38%, евро - на 7,42%.
На нефтяном рынке также наблюдались изменения. Цены на нефть незначительно снизились после публикации данных о неожиданном росте запасов в США. Баррель Brent подешевел на 1,19%, до $79,98.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,36 млн баррелей - до 430,68 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей). Товарные запасы бензина снизились на 2,89 млн баррелей и составили 222,2 млн баррелей (прогноз был -1,42 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 1,67 млн баррелей, до 126,12 млн баррелей (прогноз был +250 тыс. баррелей).
Цены на нефть марки WTI испытывают давление из-за снижения опасений по поводу поставок на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден предположил, что Иран может воздержаться от нападения на Израиль, если в секторе Газа будет достигнуто прекращение огня. Новые переговоры о прекращении огня должны начаться в четверг в Катаре, хотя ХАМАС заявил, что не будет участвовать в переговорах.
Данные по индексу потребительских цен (CPI), опубликованные в среду, показали умеренный рост годовой инфляции в США в июле, что вызвало дискуссию о том, насколько ФРС снизит ставки в сентябре. Трейдеры склоняются к более скромному снижению на 25 базисных пунктов с вероятностью 60%, хотя снижение на 50 базисных пунктов остается возможным.
В четверг, 15 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,91. По техническому анализу цена способна опуститься до $79 за баррель. Если покупатели защитят его до конца недели, то рост котировок продолжится. Что касается рублевых пар, то курс доллара сохранит колебания в широком диапазоне ниже 90 рублей. Поддержкой на четверг выступает уровень 87,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,47%, до 2871,11 п., долларовый индекс РТС вырос на 2,47%, до 1004,90 п. Индекс Мосбиржи просел на фоне активно дешевеющей нефти и укрепления рубля. Для продавцов по-прежнему привлекателен уровень 2750 п.
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