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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем

Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T05:09+0300

2024-08-15T05:09+0300

2024-08-15T05:09+0300

происшествия

приморье

авария

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

https://1prime.ru/20240806/dtp-850699642.html

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приморье, авария