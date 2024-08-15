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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем
Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T05:09+0300
2024-08-15T05:09+0300
происшествия
приморье
авария
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
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приморье, авария
Происшествия, Приморье, авария
05:09 15.08.2024
 
В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем

Прокуратура: в Приморье сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда с углем

© fotolia.com / HPWРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© fotolia.com / HPW
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри - станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.
 
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