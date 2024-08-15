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Европа не сдается: пять кроссоверов за 2 миллиона рублей вместо "китайцев" - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Европа не сдается: пять кроссоверов за 2 миллиона рублей вместо "китайцев"
Европа не сдается: пять кроссоверов за 2 миллиона рублей вместо "китайцев" - 15.08.2024, ПРАЙМ
Европа не сдается: пять кроссоверов за 2 миллиона рублей вместо "китайцев"
В эпоху, когда новые авто стали недоступны для большинства россиян из-за роста цен многие присматриваются ко вторичному рынку. Действительно, там можно найти... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:00+0300
2024-08-15T14:00+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В эпоху, когда новые авто стали недоступны для большинства россиян из-за роста цен многие присматриваются ко вторичному рынку. Действительно, там можно найти стоящий экземпляр. Какие европейские модели за 2 миллиона рублей могут стать альтернативой новым "китайцам", выяснял Autonews.ru.По данным издания, на вторичке достаточно предложений в ценовом диапазоне 1,5-2 миллиона рублей. Во-первых, это относительно свежие (до 2016 года) европейские авто с хорошей репутацией, что минимизирует риски в ходе эксплуатации и техобслуживания. Да и запчасти к ним найти довольно просто.Volkswagen Tiguan. Этот среднеразмерный кроссовер довольно долго выпускали на заводе в Калуге, поэтому вариантов двигателей масса – от 1,4-литрового 150-сильного бензинового TSI до 2,0-литровых дизелей мощностью 140 л. С. Велик разброс и по трансмиссиям – от механики до 7-ступенчатого преселективного "робота". Все эти двигатели и КПП к 2016 году уже были доработаны, что позволяет им без проблем проходить несколько сотен тысяч километров без капремонта.Renault Arkana. Наиболее яркий представитель французской бюджетной "троицы", в которую входят Duster и Kaptur. Arkana можно купить с небольшим пробегом (40-60 тысяч километров) при минимальном возрасте. Выпуск кроссовера начался в 2019 году, так что самые старые модели не успели состариться. Есть неплохой выбор комбинаций моторов и АКПП, к которым в целом нет нареканий.Skoda Kodiaq. Речь идет о первом поколении, выпуск которого стартовал в 2017 году и завершился в 2021-м. На вторичном рынке можно найти как российские модели, так и поставленные прямиком из Чехии. В заявленную стоимость вписываются авто 2018–2020 годов производства. У кроссовера много общего с упомянутым Volkswagen Tiguan, но он крупнее. К минусам можно отнести сравнительно дорогое обслуживание, к плюсам – богатую комплектацию.Peugeot 3008. Этот европеец не уступает оппонентам ни по ходовым характеристикам, ни по оснащенности, буквально ломая стереотипы россиян о плохом качестве французских авто. С 2 миллионами рублей можно выбрать неплохой экземпляр второго поколения 2017-2018 годов выпуска. Самая распространенная комплектация – бензиновый турбомотор 1,6 литра и классический "гидротрансформатор". Слабым звеном модели владельцы считают турбину и электронику, но в целом серьезных недочетов у нее не находят.
https://1prime.ru/20240815/renault-850900248.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто
14:00 15.08.2024
 
Европа не сдается: пять кроссоверов за 2 миллиона рублей вместо "китайцев"

Autonews.ru: за 2 млн рублей можно выбрать б/у кроссоверы Renault, VW и Skoda

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В эпоху, когда новые авто стали недоступны для большинства россиян из-за роста цен многие присматриваются ко вторичному рынку. Действительно, там можно найти стоящий экземпляр. Какие европейские модели за 2 миллиона рублей могут стать альтернативой новым "китайцам", выяснял Autonews.ru.
По данным издания, на вторичке достаточно предложений в ценовом диапазоне 1,5-2 миллиона рублей. Во-первых, это относительно свежие (до 2016 года) европейские авто с хорошей репутацией, что минимизирует риски в ходе эксплуатации и техобслуживания. Да и запчасти к ним найти довольно просто.
Volkswagen Tiguan. Этот среднеразмерный кроссовер довольно долго выпускали на заводе в Калуге, поэтому вариантов двигателей масса – от 1,4-литрового 150-сильного бензинового TSI до 2,0-литровых дизелей мощностью 140 л. С. Велик разброс и по трансмиссиям – от механики до 7-ступенчатого преселективного "робота". Все эти двигатели и КПП к 2016 году уже были доработаны, что позволяет им без проблем проходить несколько сотен тысяч километров без капремонта.
Renault Arkana. Наиболее яркий представитель французской бюджетной "троицы", в которую входят Duster и Kaptur. Arkana можно купить с небольшим пробегом (40-60 тысяч километров) при минимальном возрасте. Выпуск кроссовера начался в 2019 году, так что самые старые модели не успели состариться. Есть неплохой выбор комбинаций моторов и АКПП, к которым в целом нет нареканий.
Skoda Kodiaq. Речь идет о первом поколении, выпуск которого стартовал в 2017 году и завершился в 2021-м. На вторичном рынке можно найти как российские модели, так и поставленные прямиком из Чехии. В заявленную стоимость вписываются авто 2018–2020 годов производства. У кроссовера много общего с упомянутым Volkswagen Tiguan, но он крупнее. К минусам можно отнести сравнительно дорогое обслуживание, к плюсам – богатую комплектацию.
Peugeot 3008. Этот европеец не уступает оппонентам ни по ходовым характеристикам, ни по оснащенности, буквально ломая стереотипы россиян о плохом качестве французских авто. С 2 миллионами рублей можно выбрать неплохой экземпляр второго поколения 2017-2018 годов выпуска. Самая распространенная комплектация – бензиновый турбомотор 1,6 литра и классический "гидротрансформатор". Слабым звеном модели владельцы считают турбину и электронику, но в целом серьезных недочетов у нее не находят.
Начало сборки автомобилей Renault Duster в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене
10:36
 
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