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Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России

Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России - 15.08.2024, ПРАЙМ

Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России

Китайский бренд Haval раскрыл в рамках презентации стоимость нового кроссовера F7. Об этом сообщил портал Autonews.ru. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:09+0300

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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китайский бренд Haval раскрыл в рамках презентации стоимость нового кроссовера F7. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Цены на кроссовер в России стартуют от 2 699 000 рублей в базовой комплектации Elite. Данная версия имеет передний привод и двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. Крутящий момент составляет 230 Нм. Машина в комплектации Premium с таким же объемом двигателя будет стоить 2 899 000 рублей. На рынке также доступен Haval F7 с полным приводом. В данном случает комплектация Elite с двигателем объемом 2,0 литра мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 320 Нм будет стоить уже 3 099 000 рублей, а в комплектации Premium — 3 299 000 рублей. Машина в топовой версии Tech будет продаваться по цене от 3 499 000 рублей.У казанные выше двигатели имеют семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением мокрого типа.Отмечается, что обновленные модели имеют абсолютно другой дизайн как экстерьера, так и интерьера. Они построены на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой.Great Wall Motor объявлял о начале продаж нового Haval F7 в конце июля 2024 года.

https://1prime.ru/20240814/kombat-850884259.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, haval, внедорожники, цены на автомобили