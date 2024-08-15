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Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России - 15.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240815/haval-850910885.html
Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России
Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России - 15.08.2024, ПРАЙМ
Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России
Китайский бренд Haval раскрыл в рамках презентации стоимость нового кроссовера F7. Об этом сообщил портал Autonews.ru. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:09+0300
2024-08-15T16:09+0300
экономика
авто
haval
внедорожники
цены на автомобили
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китайский бренд Haval раскрыл в рамках презентации стоимость нового кроссовера F7. Об этом сообщил портал Autonews.ru. Цены на кроссовер в России стартуют от 2 699 000 рублей в базовой комплектации Elite. Данная версия имеет передний привод и двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. Крутящий момент составляет 230 Нм. Машина в комплектации Premium с таким же объемом двигателя будет стоить 2 899 000 рублей. На рынке также доступен Haval F7 с полным приводом. В данном случает комплектация Elite с двигателем объемом 2,0 литра мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 320 Нм будет стоить уже 3 099 000 рублей, а в комплектации Premium — 3 299 000 рублей. Машина в топовой версии Tech будет продаваться по цене от 3 499 000 рублей.У казанные выше двигатели имеют семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением мокрого типа.Отмечается, что обновленные модели имеют абсолютно другой дизайн как экстерьера, так и интерьера. Они построены на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой.Great Wall Motor объявлял о начале продаж нового Haval F7 в конце июля 2024 года.
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авто, haval, внедорожники, цены на автомобили
Экономика, Авто, Haval, внедорожники, цены на автомобили
16:09 15.08.2024
 
Стали известны цены на кроссовер Haval F7 нового поколения в России

Autonews: Haval F7 второго поколения будет стоить в России от 2,7 миллиона рублей

© Фото : HavalАвтомобиль Haval F7
Автомобиль Haval F7 - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Haval
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Китайский бренд Haval раскрыл в рамках презентации стоимость нового кроссовера F7. Об этом сообщил портал Autonews.ru.
Цены на кроссовер в России стартуют от 2 699 000 рублей в базовой комплектации Elite. Данная версия имеет передний привод и двигатель объемом 1,5 литра мощностью 150 л.с. Крутящий момент составляет 230 Нм. Машина в комплектации Premium с таким же объемом двигателя будет стоить 2 899 000 рублей.
На рынке также доступен Haval F7 с полным приводом. В данном случает комплектация Elite с двигателем объемом 2,0 литра мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 320 Нм будет стоить уже 3 099 000 рублей, а в комплектации Premium — 3 299 000 рублей.
Машина в топовой версии Tech будет продаваться по цене от 3 499 000 рублей.

У казанные выше двигатели имеют семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двойным сцеплением мокрого типа.
Отмечается, что обновленные модели имеют абсолютно другой дизайн как экстерьера, так и интерьера. Они построены на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N. с уменьшенной массой.

Great Wall Motor объявлял о начале продаж нового Haval F7 в конце июля 2024 года.
Небронированный автомобиль многоцелевого назначения Комбат - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны
Вчера, 15:55
 
ЭкономикаАвтоHavalвнедорожникицены на автомобили
 
 
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