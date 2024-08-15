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Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют
Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют - 15.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют
Кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей для дополнительного финансирования программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:09+0300
2024-08-15T15:09+0300
2024-08-15T15:09+0300
правительство рф
михаил мишустин
льготное кредитование
it-компании
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей для дополнительного финансирования программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин."Причем делают это на основе отечественных решений.... Такая помощь востребована у бизнеса. Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики", – подчеркнул глава правительства.Субсидируемая ставка по программе, напомнил Мишустин, составляет от 1 до 5% годовых. Для аккредитованных предприятий – на уровне не выше 3%. IT-компании могут получить займ на сумму, не превышающую 10 миллиардов рублей. Средства должны быть использованы для разработки и адаптации отечественных IT-продуктов. Их также можно использовать на приобретения ПО и лицензий на него, создания собственных технологий и софта, оплаты труда сотрудников и прочие потребности.
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правительство рф, михаил мишустин, льготное кредитование, it-компании
Правительство РФ, Михаил Мишустин, льготное кредитование, IT-компании
Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют
Мишустин: Кабмин выделит еще 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей для дополнительного финансирования программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Причем делают это на основе отечественных решений.... Такая помощь востребована у бизнеса. Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики", – подчеркнул глава правительства.
Субсидируемая ставка по программе, напомнил Мишустин, составляет от 1 до 5% годовых. Для аккредитованных предприятий – на уровне не выше 3%. IT-компании могут получить займ на сумму, не превышающую 10 миллиардов рублей. Средства должны быть использованы для разработки и адаптации отечественных IT-продуктов. Их также можно использовать на приобретения ПО и лицензий на него, создания собственных технологий и софта, оплаты труда сотрудников и прочие потребности.
Кабмин направит средства на развитие туризма в России