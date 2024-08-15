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Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют

Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют - 15.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин: льготное кредитование IT-компаний дополнительно профинансируют

Кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей для дополнительного финансирования программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:09+0300

2024-08-15T15:09+0300

2024-08-15T15:09+0300

правительство рф

михаил мишустин

льготное кредитование

it-компании

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Кабмин выделит почти 2,5 миллиарда рублей для дополнительного финансирования программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин."Причем делают это на основе отечественных решений.... Такая помощь востребована у бизнеса. Федеральное финансирование поможет завершить реализацию ранее поддержанных проектов, что особенно важно для дальнейшей цифровизации, цифровой трансформации отраслей экономики", – подчеркнул глава правительства.Субсидируемая ставка по программе, напомнил Мишустин, составляет от 1 до 5% годовых. Для аккредитованных предприятий – на уровне не выше 3%. IT-компании могут получить займ на сумму, не превышающую 10 миллиардов рублей. Средства должны быть использованы для разработки и адаптации отечественных IT-продуктов. Их также можно использовать на приобретения ПО и лицензий на него, создания собственных технологий и софта, оплаты труда сотрудников и прочие потребности.

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правительство рф, михаил мишустин, льготное кредитование, it-компании