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В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине
В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине
Берлин должен принять непосредственное участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, считает депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш. Об... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:12+0300
2024-08-15T17:12+0300
спецоперация на украине
украина
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германия
мирные переговоры
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Берлин должен принять непосредственное участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, считает депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш. Об этом он рассказал в интервью каналу Welt."Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия", — предположил немецкий политик.Он считает, что, продолжая поставлять Украине оружие, Германия не сможет помочь навсегда прекратить этот конфликт. Депутат также напомнил, что ни одно западное оружие не обеспечило ВСУ успех.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.
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украина, россия, германия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, мирные переговоры
17:12 15.08.2024
 
В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине

Бартш: Германия должна помочь решить конфликт на Украине дипломатическим путем

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Берлин должен принять непосредственное участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, считает депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш. Об этом он рассказал в интервью каналу Welt.
"Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия", — предположил немецкий политик.
Он считает, что, продолжая поставлять Украине оружие, Германия не сможет помочь навсегда прекратить этот конфликт. Депутат также напомнил, что ни одно западное оружие не обеспечило ВСУ успех.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.
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17:00
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯГЕРМАНИЯмирные переговоры
 
 
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