https://1prime.ru/20240815/konflikt-850913591.html

В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине

В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Германии предложили неожиданный план по завершению конфликта на Украине

Берлин должен принять непосредственное участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, считает депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш. Об... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T17:12+0300

2024-08-15T17:12+0300

2024-08-15T17:12+0300

спецоперация на украине

украина

россия

германия

мирные переговоры

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Берлин должен принять непосредственное участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, считает депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш. Об этом он рассказал в интервью каналу Welt."Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия", — предположил немецкий политик.Он считает, что, продолжая поставлять Украине оружие, Германия не сможет помочь навсегда прекратить этот конфликт. Депутат также напомнил, что ни одно западное оружие не обеспечило ВСУ успех.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.

https://1prime.ru/20240815/pentagon-850912905.html

украина

германия

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украина, россия, германия, мирные переговоры