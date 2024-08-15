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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 16 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 16 августа - 15.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 16 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,53 копейки - до 11,9319 рубля, курс доллара - на 1 рубль 21 копейку, до 88,7960... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T17:29+0300
2024-08-15T17:29+0300
2024-08-15T17:33+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,53 копейки - до 11,9319 рубля, курс доллара - на 1 рубль 21 копейку, до 88,7960 рубля, курс евро - на 1 рубль 99 копеек, до 98,3232 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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курсы валют, доллар, евро, юань, рубль, мосбиржа, банк россии
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, доллар, евро, юань, рубль, Мосбиржа, Банк России
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 16 августа
ЦБ: официальный курс юаня - 11,93 руб, доллара - 88,8 руб, евро - 98,32 руб
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,53 копейки - до 11,9319 рубля, курс доллара - на 1 рубль 21 копейку, до 88,7960 рубля, курс евро - на 1 рубль 99 копеек, до 98,3232 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.