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"Признались": в Киеве заявили, что Запад одобрил атаку на Курскую область

"Признались": в Киеве заявили, что Запад одобрил атаку на Курскую область - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Признались": в Киеве заявили, что Запад одобрил атаку на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область обсуждалась Киевом с западными странами, признался советник главы офиса Владимира Зеленского. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T11:18+0300

2024-08-15T11:18+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область обсуждалась Киевом с западными странами, признался советник главы офиса Владимира Зеленского.Ранее многие официальные представители и главы государств заявляли о том, что не были заранее уведомлены о планирующейся атаке на Курскую область. Так, заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель ранее отрицал причастность Штатов к массированной атаке на российские территории, несмотря на то, что американские СМИ, председатель НАК и директор российской ФСБ Александр Бортников утверждали о поддержке плана Западом. Аналогично отреагировала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер говорил о том, что применение Киевом немецкого оружия в ходе провалившейся операции держится в секрете от Запада.В интервью британскому изданию Independent украинский политик опроверг заявления главных западных партнеров киевского режима, включая США и Великобританию. Он рассказал, что страны были проинформированы о планировавшемся нападении."Есть определенные вещи, которые необходимо сделать с элементом неожиданности, и которые должны произойти на местном уровне. Но обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне", - рассказал Подоляк. Он также подчеркнул, что в Киеве недовольны тем фактом, что ВСУ запрещено использовать британские дальнобойные Storm Shadow для атаки на другие российские территории.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

https://1prime.ru/20240815/ukraina-850900739.html

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