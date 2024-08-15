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На заводе "Москвич" рассказали о планах по продаже автомобилей в 2024 году - 15.08.2024, ПРАЙМ
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На заводе "Москвич" рассказали о планах по продаже автомобилей в 2024 году
На заводе "Москвич" рассказали о планах по продаже автомобилей в 2024 году - 15.08.2024, ПРАЙМ
На заводе "Москвич" рассказали о планах по продаже автомобилей в 2024 году
Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:04+0300
2024-08-15T15:05+0300
экономика
авто
автозавод "москвич"
продажи автомобилей
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим Златокрылец. "Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году. По словам топ-менеджера, с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей "Москвич". "Наша сегодня основная задача - наращивать поставки в дилерскую сеть", - добавил Златокрылец. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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авто, автозавод "москвич", продажи автомобилей
Экономика, Авто, автозавод "Москвич", продажи автомобилей
15:04 15.08.2024 (обновлено: 15:05 15.08.2024)
 
На заводе "Москвич" рассказали о планах по продаже автомобилей в 2024 году

Златокрылец: завод "Москвич" сохраняет планы продать 27 тысяч машин в 2024 году

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВывеска с эмблемой завода "Москвич"
Вывеска с эмблемой завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" сохраняет планы по продажам автомобилей в текущем году на уровне 27 тысяч единиц, рассказал журналистам коммерческий директор завода Максим Златокрылец.
"Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году.
По словам топ-менеджера, с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей "Москвич".
"Наша сегодня основная задача - наращивать поставки в дилерскую сеть", - добавил Златокрылец.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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