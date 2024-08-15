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Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается
Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается - 15.08.2024, ПРАЙМ
Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается
Российский экспорт сырой нефти по морю восстановился после спада в конце июля, пишет агентство Bloomberg. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:31+0300
2024-08-15T09:31+0300
экономика
россия
нефть
экспорт
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт сырой нефти по морю восстановился после спада в конце июля, пишет агентство Bloomberg."Российский экспорт нефти демонстрирует признаки восстановления, хотя выгоду экспортеров съедает снижение цен за баррель", - говорится в материале издания.Согласно публикации агентства, за неделю до 11 августа объем морских поставок российской нефти сократился до 23,04 млн баррелей, что является уменьшением ежедневного потока на десять тысяч баррелей, после четырех недель продолжительного роста. Тем не менее, четырехнедельный средний показатель увеличился еще на 80 тысяч баррелей, достигнув 3,19 млн баррелей в сутки. По данным отслеживания, общая стоимость российского экспорта нефти на этой неделе снизилась до 1,56 млрд долларов, а стоимость поставок из портов Балтийского и Черного морей, а также нефти ESPO снизилась на более чем доллар за баррель.Однако, несмотря на это, средний четырехнедельный показатель остался неизменным, составив около 1,58 млрд долларов в неделю.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, нефть, экспорт
Экономика, РОССИЯ, Нефть, экспорт
09:31 15.08.2024
 
Рост два периода подряд: экспорт российской нефти морем восстанавливается

Bloomberg: экспорт российской нефти морем достиг 23,04 миллиона баррелей

© fotolia.com / tanawatpontchourБочки с нефтью
Бочки с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© fotolia.com / tanawatpontchour
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский экспорт сырой нефти по морю восстановился после спада в конце июля, пишет агентство Bloomberg.
"Российский экспорт нефти демонстрирует признаки восстановления, хотя выгоду экспортеров съедает снижение цен за баррель", - говорится в материале издания.
Согласно публикации агентства, за неделю до 11 августа объем морских поставок российской нефти сократился до 23,04 млн баррелей, что является уменьшением ежедневного потока на десять тысяч баррелей, после четырех недель продолжительного роста.
Тем не менее, четырехнедельный средний показатель увеличился еще на 80 тысяч баррелей, достигнув 3,19 млн баррелей в сутки.
По данным отслеживания, общая стоимость российского экспорта нефти на этой неделе снизилась до 1,56 млрд долларов, а стоимость поставок из портов Балтийского и Черного морей, а также нефти ESPO снизилась на более чем доллар за баррель.
Однако, несмотря на это, средний четырехнедельный показатель остался неизменным, составив около 1,58 млрд долларов в неделю.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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