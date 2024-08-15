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Reuters: Россия экспортировала рекордный объем нефтепродуктов через Африку

Reuters: Россия экспортировала рекордный объем нефтепродуктов через Африку - 15.08.2024, ПРАЙМ

Reuters: Россия экспортировала рекордный объем нефтепродуктов через Африку

Экспорт нефтепродуктов из России по морю черз мыс Доброй Надежды практически удвоился и достиг 1,1 миллиона метрических тонн, говорится в статье издания Reuters | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T13:10+0300

2024-08-15T13:10+0300

2024-08-15T13:16+0300

энергетика

россия

нефть

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Экспорт нефтепродуктов из России по морю черз мыс Доброй Надежды практически удвоился и достиг 1,1 миллиона метрических тонн, говорится в статье издания Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG."Морской экспорт нефтепродуктов из России в Азию через мыс Доброй Надежды в июле почти удвоился по сравнению с предыдущим месяцем и достиг рекордного уровня в 1,1 млн метрических тонн, поскольку все больше судов используют маршрут вокруг Африки", - сказано в материале.Согласно данным перевозок, основную часть экспорта составила нафта - 0,83 млн тонн. Также по этому маршруту следовал мазут, загруженный в российских балтийских портах Усть-Луга и Высоцк, а также дизельное топливо с низким содержанием серы из порта Приморск.Экспорт нефтепродуктов предназначался для Сингапура, Тайваня, Индии и Китая, свидетельствуют данные LSEG.Отмечается, что с декабря 2023 года трейдеры перенаправляют российские грузы нефтепродуктов вокруг Африки, чтобы избежать Красного моря из-за повышенного риска нападений со стороны йеменской группировки хуситов. В 2024 году по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами пострадали от действий группировки.В издании заключили, что большинство судов с российскими нефтепродуктами, тем не менее, по-прежнему выбирают более короткий и быстрый путь в Азию через Суэцкий канал.

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россия, нефть