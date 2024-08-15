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Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию

Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию - 15.08.2024, ПРАЙМ

Пленный из нацбата "Азов"* объяснил, почему хочет воевать за Россию

Военнопленный из украинского нацбата "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Станислав Кадраков, выразивший желание воевать за Россию,... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T07:03+0300

2024-08-15T07:03+0300

2024-08-15T07:04+0300

спецоперация на украине

пленные

всу

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Военнопленный из украинского нацбата "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Станислав Кадраков, выразивший желание воевать за Россию, объяснил свою позицию желанием остаться в родном регионе, а также тем, что украинское руководство не обменяло его за два с половиной года. Ранее несколько украинских военнопленных заявили о решении воевать против ВСУ и попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, в котором служат бывшие украинские пленные.Кадраков был мобилизован в батальон "Азов"* весной 2022 года и сдался в плен на мариупольском заводе "Азовсталь".Комментируя причины, в соответствии с которыми он решил воевать за Россию, Кадраков посетовал, что "очень долго ждет" - два года и четыре месяца, пока Украина его обменяет.Вторая причина - "более основная", как выразился Кадраков. Он объяснил ее так: "Я родился здесь, я родился в городе Шахтерск, всю жизнь прожил в Донецке, был мобилизован в 2022 году, и здесь (в плену - прим. ред.) пришел к тому, что я хочу остаться. А для того, чтобы полноценно остаться и вести полноценную жизнь на данной территории, мне в любом случае нужно будет отслужить в армии, поэтому принял решение остаться и служить".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240812/vsu-850825422.html

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