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В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене
В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене
На российском авторынке можно приобрести новый Renault Duster по цене от 2,1 миллиона рублей, передают "Автоновости дня". | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:36+0300
2024-08-15T10:36+0300
россия
renault
авто
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МОСКВА. 15 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке можно приобрести новый Renault Duster по цене от 2,1 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что приобрести новый автомобиль можно у частных продавцов. Например, в Иркутске продается новый полноприводный Duster 2022 года выпуска, стоимость которого начинается от 2 122 000 рублей.В комплектацию Life входит дизельный двигатель мощностью 109 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач, тканевая обивка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и штатная мультимедиа.В Армавире также продают новый Duster 2023 года выпуска с ценой от 2 550 000 рублей. Этот кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с., бесступенчатым вариатором, передним приводом и кожаным рулем.В Вельске, Архангельской области, также продается новый Duster 2022 года выпуска с полным приводом. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и стоит от 2 645 000 рублей. В комплектацию входят автосигнализация, антикор, коврики и защитная сетка радиатора.
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россия, renault, авто
РОССИЯ, Renault, Авто
10:36 15.08.2024
 
В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене

"Автоновости дня": в РФ вернулись новые Renault Duster по цене от 2,1 млн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк"Начало сборки автомобилей Renault Duster в Москве
Начало сборки автомобилей Renault Duster в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА. 15 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке можно приобрести новый Renault Duster по цене от 2,1 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".
Отмечается, что приобрести новый автомобиль можно у частных продавцов. Например, в Иркутске продается новый полноприводный Duster 2022 года выпуска, стоимость которого начинается от 2 122 000 рублей.
В комплектацию Life входит дизельный двигатель мощностью 109 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач, тканевая обивка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и штатная мультимедиа.
В Армавире также продают новый Duster 2023 года выпуска с ценой от 2 550 000 рублей. Этот кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с., бесступенчатым вариатором, передним приводом и кожаным рулем.
В Вельске, Архангельской области, также продается новый Duster 2022 года выпуска с полным приводом. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и стоит от 2 645 000 рублей. В комплектацию входят автосигнализация, антикор, коврики и защитная сетка радиатора.
Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
16 июля, 12:02
 
РОССИЯRenaultАвто
 
 
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