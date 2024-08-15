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В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене

В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся новый Renault Duster по приятной цене

На российском авторынке можно приобрести новый Renault Duster по цене от 2,1 миллиона рублей, передают "Автоновости дня". | 15.08.2024, ПРАЙМ

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россия

renault

авто

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МОСКВА. 15 авг - ПРАЙМ. На российском авторынке можно приобрести новый Renault Duster по цене от 2,1 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что приобрести новый автомобиль можно у частных продавцов. Например, в Иркутске продается новый полноприводный Duster 2022 года выпуска, стоимость которого начинается от 2 122 000 рублей.В комплектацию Life входит дизельный двигатель мощностью 109 л.с., шестиступенчатая механическая коробка передач, тканевая обивка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер и штатная мультимедиа.В Армавире также продают новый Duster 2023 года выпуска с ценой от 2 550 000 рублей. Этот кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с., бесступенчатым вариатором, передним приводом и кожаным рулем.В Вельске, Архангельской области, также продается новый Duster 2022 года выпуска с полным приводом. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и стоит от 2 645 000 рублей. В комплектацию входят автосигнализация, антикор, коврики и защитная сетка радиатора.

https://1prime.ru/20240716/renault-850156525.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, renault, авто