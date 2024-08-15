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Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня
Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня - 15.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня
Курс рубля перешел к повышению против юаня после утренней просадки, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:00+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля перешел к повышению против юаня после утренней просадки, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 2 копейки, до 11,92 рубля. С утра юань максимально дорожал до 11,99 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 109,1 миллиарда рублей. Внутренний валютный рынок все еще адаптируется к изменившимся условиям после введения июньских санкций США в отношении Московской биржи, а экспортеры и импортеры ищут новые схемы взаимодействия с зарубежными партнерами, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Локальный рынок стал низколиквидным и изолированным от внешнего мира, периодически создавая условия для резких ценовых колебаний. Курс доллара на внебиржевом рынке сохранит колебания в широком диапазоне ниже 90 рублей. Поддержкой на четверг выступает уровень 87,50 рубля", - считает он. "По-прежнему не видим предпосылок для масштабного ослабления российской валюты в условиях высоких ставок по депозитам", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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мосбиржа, рубль, юань
Китайский юань, Мосбиржа, рубль, юань
14:00 15.08.2024
 
Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня

Курс рубля на Московской бирже перешел к повышению против юаня после просадки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля перешел к повышению против юаня после утренней просадки, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.51 мск снижается на 2 копейки, до 11,92 рубля. С утра юань максимально дорожал до 11,99 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 109,1 миллиарда рублей.
Внутренний валютный рынок все еще адаптируется к изменившимся условиям после введения июньских санкций США в отношении Московской биржи, а экспортеры и импортеры ищут новые схемы взаимодействия с зарубежными партнерами, отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
"Локальный рынок стал низколиквидным и изолированным от внешнего мира, периодически создавая условия для резких ценовых колебаний. Курс доллара на внебиржевом рынке сохранит колебания в широком диапазоне ниже 90 рублей. Поддержкой на четверг выступает уровень 87,50 рубля", - считает он.
"По-прежнему не видим предпосылок для масштабного ослабления российской валюты в условиях высоких ставок по депозитам", - добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
 
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