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Курс рубля к юаню в ходе торгов показал неоднородную динамику

Курс рубля к юаню в ходе торгов показал неоднородную динамику - 15.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню в ходе торгов показал неоднородную динамику

Рубль по итогам торгов четверга снизился к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T19:53+0300

2024-08-15T19:53+0300

2024-08-15T19:53+0300

китайский юань

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биржевые торги

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к китайской валюте: юань закрыл торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов четверга вырос на 4 копейки, до 11,98 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожает на 1,84%, до 81,23 доллара за баррель. РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕОДНОРОДНУЮ ДИНАМИКУ Курс юаня в четверг вырос на 0,35%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,86-12 рублей. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 152 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль сегодня демонстрировал неоднородную динамику. Юань на бирже тяготел к отметке 12 рублей, официальный курс рубля к доллару, устанавливаемый ЦБ, опустился к 88,79 рубля. Укрепление рубля может быть связано с технической коррекцией после волны снижения. Кроме того, компании могут заранее готовиться к налоговому периоду, реализуя на рынке дополнительные объемы валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В четверг рубль вырос в парах с долларом США и евро на внебиржевом рынке. Инвесторы начинают учитывать высокую волатильность валютной секции. Сейчас рынок стабилизировался после предыдущих колебаний, но не факт, что новых не случится в ближайшее время. Доллар США сохраняется в границах 87-92 рублей", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" добавляет, что рубль, несмотря на коррекцию последних двух дней, в целом может оставаться под давлением нарушения равновесия валютного рынка, и разбалансировка происходит с двух сторон. Спрос на иностранную валюту способен продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций, поясняет он. ПРОГНОЗЫ По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на пятницу будет диапазон 12-12,5 рубля, доллар США может торговаться в интервале 87-90 рубля, евро - в коридоре 96-99 рублей. "Фундаментально девальвации препятствует фактор высокой ключевой ставки. Ослабить нацвалюту на горизонте ближайших недель может восстановление импорта. Краткосрочно ждем юань на уровне 11,8-12,1 рубля, доллар – 87,5-89,5 рубля", - говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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россия, биржевые торги, юань