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Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили группу из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T07:12+0300
2024-08-15T07:12+0300
2024-08-15T07:18+0300
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КУРСК, 15 авг - ПРАЙМ. ВС России уничтожили группу из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Борки Курской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель силового ведомства РФ. Кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение украинских десантников, попали в распоряжение РИА Новости.Как сообщил представитель силового ведомства, после удара российской ствольной артиллерии в район обстрела "был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника".Кадры свидетельствуют об уничтожении пяти десантников.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
Силовик РФ: ВС России уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области
КУРСК, 15 авг - ПРАЙМ. ВС России уничтожили группу из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Борки Курской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель силового ведомства РФ.
Кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение украинских десантников, попали в распоряжение РИА Новости.
Как сообщил представитель силового ведомства, после удара российской ствольной артиллерии в район обстрела "был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника".
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
Кадры свидетельствуют об уничтожении пяти десантников.