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Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ

Российские войска уничтожили новую группу десантников ВСУ в Курской области

ВС России уничтожили группу из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T07:12+0300

2024-08-15T07:12+0300

2024-08-15T07:18+0300

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КУРСК, 15 авг - ПРАЙМ. ВС России уничтожили группу из пятерых десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Борки Курской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель силового ведомства РФ. Кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение украинских десантников, попали в распоряжение РИА Новости.Как сообщил представитель силового ведомства, после удара российской ствольной артиллерии в район обстрела "был отправлен разведывательный коптер, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника".Кадры свидетельствуют об уничтожении пяти десантников.

https://1prime.ru/20240814/svo-850867089.html

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