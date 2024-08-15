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"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Если операция Вооруженных сил Украины в Курской области провалится, Владимиру Зеленскому уже никто и ничто не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T09:53+0300
2024-08-15T09:53+0300
2024-08-15T09:54+0300
спецоперация на украине
курская область
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Если операция Вооруженных сил Украины в Курской области провалится, Владимиру Зеленскому уже никто и ничто не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится под стражей в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости.Комментируя статью аналитика Андреаса Умланда в издании Foreign Policy, опальный депутат Рады выразил согласие с мнением эксперта, что глава киевского режима отважился сыграть в "азартную игру" под давлением союзников, настаивающих на мирных переговорах с Россией.Дубинский написал: "Если операция в Курсе не будет успешной — <....> Зеленскому уже ничего и никто не поможет".Как и многие другие наблюдатели и эксперты, депутат Рады считает, атака на Курскую область может привести к краху обороны ВСУ на Покровском направлении в Донбассе. При этом операция украинской армии на территории Российской Федерации, по мнению Дубинского, не только чревата для Украины ухудшением положения на фронте, но и не даст Зеленскому никаких преимуществ в случае мирного урегулирования.
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курская область, владимир зеленский, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, экспертное мнение
"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского
Дубинский: в случае провала в Курской области Зеленскому уже никто не поможет
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Если операция Вооруженных сил Украины в Курской области провалится, Владимиру Зеленскому уже никто и ничто не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится под стражей в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости
.
Комментируя статью аналитика Андреаса Умланда в издании Foreign Policy, опальный депутат Рады выразил согласие с мнением эксперта, что глава киевского режима отважился сыграть в "азартную игру" под давлением союзников, настаивающих на мирных переговорах с Россией.
Дубинский написал: "Если операция в Курсе не будет успешной — <....> Зеленскому уже ничего и никто не поможет".
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
Как и многие другие наблюдатели и эксперты, депутат Рады считает, атака на Курскую область может привести к краху обороны ВСУ на Покровском направлении в Донбассе. При этом операция украинской армии на территории Российской Федерации, по мнению Дубинского, не только чревата для Украины ухудшением положения на фронте, но и не даст Зеленскому никаких преимуществ в случае мирного урегулирования.