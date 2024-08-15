https://1prime.ru/20240815/svo-850898418.html

"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Никто не поможет". В Киеве забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

Если операция Вооруженных сил Украины в Курской области провалится, Владимиру Зеленскому уже никто и ничто не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T09:53+0300

2024-08-15T09:53+0300

2024-08-15T09:54+0300

спецоперация на украине

курская область

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Если операция Вооруженных сил Украины в Курской области провалится, Владимиру Зеленскому уже никто и ничто не поможет, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящий момент находится под стражей в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости.Комментируя статью аналитика Андреаса Умланда в издании Foreign Policy, опальный депутат Рады выразил согласие с мнением эксперта, что глава киевского режима отважился сыграть в "азартную игру" под давлением союзников, настаивающих на мирных переговорах с Россией.Дубинский написал: "Если операция в Курсе не будет успешной — <....> Зеленскому уже ничего и никто не поможет".Как и многие другие наблюдатели и эксперты, депутат Рады считает, атака на Курскую область может привести к краху обороны ВСУ на Покровском направлении в Донбассе. При этом операция украинской армии на территории Российской Федерации, по мнению Дубинского, не только чревата для Украины ухудшением положения на фронте, но и не даст Зеленскому никаких преимуществ в случае мирного урегулирования.

https://1prime.ru/20240814/polozhenie-850893486.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, владимир зеленский, экспертное мнение