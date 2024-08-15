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"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя
"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя
Украинские войска не смогли начать операцию в Курской области, не согласовав ее с Соединенными Штатами и не получив от них финансовую помощь. Такое мнение... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T13:00+0300
2024-08-15T13:00+0300
2024-08-15T13:01+0300
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Украинские войска не смогли начать операцию в Курской области, не согласовав ее с Соединенными Штатами и не получив от них финансовую помощь. Такое мнение высказал в материале для The American Conservative экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.По его мнению, "Украина не смогла бы провести наступление без одобрения и материальной поддержки Вашингтона".Исходя из этого утверждения, он приходит к следующему выводу: "Таким образом, США и Европа рассматриваются как соучастники этой <…> атаки на Курскую область".А кроме того, Карден отметил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского атаковать территорию Российской Федерации лишний раз подтвердило, что Москве не с кем вести переговоры в Киеве. При этом Карден выразил уверенность, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области лишь продлит конфликт.
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сша, европа, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, ЕВРОПА, экспертное мнение
"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя
ТAC: Украина не начала бы атаку на Курскую область без одобрения США
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Украинские войска не смогли начать операцию в Курской области, не согласовав ее с Соединенными Штатами и не получив от них финансовую помощь. Такое мнение высказал в материале для The American Conservative
экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
По его мнению, "Украина не смогла бы провести наступление без одобрения и материальной поддержки Вашингтона".
Исходя из этого утверждения, он приходит к следующему выводу: "Таким образом, США и Европа рассматриваются как соучастники этой <…> атаки на Курскую область".
"Признались": в Киеве заявили, что Запад одобрил атаку на Курскую область
А кроме того, Карден отметил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского атаковать территорию Российской Федерации лишний раз подтвердило, что Москве не с кем вести переговоры в Киеве. При этом Карден выразил уверенность, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области лишь продлит конфликт.