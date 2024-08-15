https://1prime.ru/20240815/svo-850905156.html

"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя

"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Соучастники". В США выступили с обвинениями в адрес Вашингтона и Брюсселя

Украинские войска не смогли начать операцию в Курской области, не согласовав ее с Соединенными Штатами и не получив от них финансовую помощь. Такое мнение... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T13:00+0300

2024-08-15T13:00+0300

2024-08-15T13:01+0300

спецоперация на украине

сша

европа

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Украинские войска не смогли начать операцию в Курской области, не согласовав ее с Соединенными Штатами и не получив от них финансовую помощь. Такое мнение высказал в материале для The American Conservative экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.По его мнению, "Украина не смогла бы провести наступление без одобрения и материальной поддержки Вашингтона".Исходя из этого утверждения, он приходит к следующему выводу: "Таким образом, США и Европа рассматриваются как соучастники этой <…> атаки на Курскую область".А кроме того, Карден отметил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского атаковать территорию Российской Федерации лишний раз подтвердило, что Москве не с кем вести переговоры в Киеве. При этом Карден выразил уверенность, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области лишь продлит конфликт.

https://1prime.ru/20240815/kursk-850901660.html

сша

европа

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сша, европа, экспертное мнение