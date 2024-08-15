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Вызов Америке. Совместные учения России и Китая испугали США
Вызов Америке. Совместные учения России и Китая испугали США - 15.08.2024, ПРАЙМ
Вызов Америке. Совместные учения России и Китая испугали США
Недалеко от Аляски, Тайваня и Японии состоялись совместные учения России и Китая, что вызвало беспокойство в американских кругах. В Вашингтоне усомнились в... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:02+0300
2024-08-15T10:02+0300
2024-08-15T10:02+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Недалеко от Аляски, Тайваня и Японии состоялись совместные учения России и Китая, что вызвало беспокойство в американских кругах. В Вашингтоне усомнились в возможности победить альянс Москвы и Пекина в битве за Азию, сообщает издание NYT.Россия и КНР по сути создали неформальный союз со своими политическими и экономическими целями. Сотрудничество государств с каждым годом лишь больше укрепляется, об этом свидетельствуют прошедшие недавно совместные военные учения. В Вашингтоне обеспокоены интенсивностью взаимодействия двух крупных политических игроков, чей союз способен составить серьезную конкуренцию самим Штатам.Пекин стремится к торговому сотрудничеству с европейскими государствами в ответ на введение Америкой экономических ограничений против Китая, а также создание союзов в области безопасности в азиатском регионе. “Пекин все острее осознает, что дипломатических и экономических действий недостаточно для того, чтобы донести до Вашингтона свою точку зрения, и поэтому он больше полагается на военную мощь как инструмент подачи сигналов. Партнерство с Россией — один из способов усилить влияние Пекина”, — рассказал научный сотрудник проекта "Сила Китая" при Центре стратегических и международных исследований Брайан Харт.Как Китаю важна поддержка России, так и для Москвы такое сотрудничество имеет большое значение. В США уверены, что российский президент не смог бы так долго вести военные действия, если бы не поступление огромного объема китайских средств в качестве платы за российскую нефть.Россия также выступает для КНР подспорьем в случае глобального конфликта. Для Пекина стратегически важен тот ядерный потенциал, который Москва может предоставить. Автор статьи, однако, убежден, что военная мощь - не единственное оружие, которое может предложить российская сторона. Она может, например, закрыть доступ в воздушное пространство у своих границ, что парализует расположенные на территории Японии американские базы. "В случае затяжной войны такая поддержка значительно затруднит процесс принуждения Китая к капитуляции”, — считает Ориана Скайлар Мастро, доцент политологии в Стэнфордском университете.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, сша, китай, военные учения
РОССИЯ, США, КИТАЙ, военные учения
Вызов Америке. Совместные учения России и Китая испугали США
NYT: российско-китайские учения вблизи Аляски вызвали озабоченность США
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Недалеко от Аляски, Тайваня и Японии состоялись совместные учения России и Китая, что вызвало беспокойство в американских кругах. В Вашингтоне усомнились в возможности победить альянс Москвы и Пекина в битве за Азию, сообщает издание NYT
.
Россия и КНР по сути создали неформальный союз со своими политическими и экономическими целями. Сотрудничество государств с каждым годом лишь больше укрепляется, об этом свидетельствуют прошедшие недавно совместные военные учения. В Вашингтоне обеспокоены интенсивностью взаимодействия двух крупных политических игроков, чей союз способен составить серьезную конкуренцию самим Штатам.
Пекин стремится к торговому сотрудничеству с европейскими государствами в ответ на введение Америкой экономических ограничений против Китая, а также создание союзов в области безопасности в азиатском регионе. “Пекин все острее осознает, что дипломатических и экономических действий недостаточно для того, чтобы донести до Вашингтона свою точку зрения, и поэтому он больше полагается на военную мощь как инструмент подачи сигналов. Партнерство с Россией — один из способов усилить влияние Пекина”, — рассказал научный сотрудник проекта "Сила Китая" при Центре стратегических и международных исследований Брайан Харт.
Как Китаю важна поддержка России, так и для Москвы такое сотрудничество имеет большое значение. В США уверены, что российский президент не смог бы так долго вести военные действия, если бы не поступление огромного объема китайских средств в качестве платы за российскую нефть.
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Россия также выступает для КНР подспорьем в случае глобального конфликта. Для Пекина стратегически важен тот ядерный потенциал, который Москва может предоставить. Автор статьи, однако, убежден, что военная мощь - не единственное оружие, которое может предложить российская сторона. Она может, например, закрыть доступ в воздушное пространство у своих границ, что парализует расположенные на территории Японии американские базы.
"В случае затяжной войны такая поддержка значительно затруднит процесс принуждения Китая к капитуляции”, — считает Ориана Скайлар Мастро, доцент политологии в Стэнфордском университете.
Полный текст читайте на ИноСМИ