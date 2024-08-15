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В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России
Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:52+0300
2024-08-15T10:52+0300
спецоперация на украине
украина
курская область
зона безопасности
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает агентство EADaily.По ее словам, чтобы защитить украинские приграничные области – и в первую очередь Сумскую, "Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины".Как утверждает украинский министр, в "зоне безопасности" будут проводится "гуманитарные операции" и "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц". Вместе с тем для поддержки инициативы, по заявлению Верещук, Украина намерена привлечь международные организации.Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию региона. По сообщению врио губернатора Алексея Смирнова, которое процитировало РБК, украинцам удалось продвинуться вглубь российской территории на 12 километров.
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украина, курская область, зона безопасности
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Курская область, зона безопасности
10:52 15.08.2024
 
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России

Верещук: Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает агентство EADaily.
По ее словам, чтобы защитить украинские приграничные области – и в первую очередь Сумскую, "Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины".
Как утверждает украинский министр, в "зоне безопасности" будут проводится "гуманитарные операции" и "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц". Вместе с тем для поддержки инициативы, по заявлению Верещук, Украина намерена привлечь международные организации.
Штурмовики Су-25 ВКС России
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
Вчера, 23:16
Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию региона. По сообщению врио губернатора Алексея Смирнова, которое процитировало РБК, украинцам удалось продвинуться вглубь российской территории на 12 километров.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКурская областьзона безопасности
 
 
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