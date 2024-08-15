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В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России - 15.08.2024, ПРАЙМ
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России
Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:52+0300
2024-08-15T10:52+0300
2024-08-15T10:52+0300
спецоперация на украине
украина
курская область
зона безопасности
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МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает агентство EADaily.По ее словам, чтобы защитить украинские приграничные области – и в первую очередь Сумскую, "Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины".Как утверждает украинский министр, в "зоне безопасности" будут проводится "гуманитарные операции" и "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц". Вместе с тем для поддержки инициативы, по заявлению Верещук, Украина намерена привлечь международные организации.Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию региона. По сообщению врио губернатора Алексея Смирнова, которое процитировало РБК, украинцам удалось продвинуться вглубь российской территории на 12 километров.
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украина, курская область, зона безопасности
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Курская область, зона безопасности
В Киеве заявили о создании "зоны безопасности" на территории России
Верещук: Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ.
Украина создает "зону безопасности" для перемещения людей, написала в своем Telegram-канале министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает агентство EADaily
.
По ее словам, чтобы защитить украинские приграничные области – и в первую очередь Сумскую, "Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины".
Как утверждает украинский министр, в "зоне безопасности" будут проводится "гуманитарные операции" и "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц". Вместе с тем для поддержки инициативы, по заявлению Верещук, Украина намерена привлечь международные организации.
"В ближайшие дни". В ФРГ ждут усиления давления на ВСУ в Курской области
Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа, когда подразделения ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию региона. По сообщению врио губернатора Алексея Смирнова, которое процитировало РБК, украинцам удалось продвинуться вглубь российской территории на 12 километров.