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"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ
Оборона Вооруженных сил Украины стремительно рушится. Об этом в социальной сети Х написал бывший морпех США Брайан Берлетик. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:34+0300
2024-08-15T11:34+0300
спецоперация на украине
сша
украина
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины стремительно рушится. Об этом в социальной сети Х написал бывший морпех США Брайан Берлетик."Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — заметил он.По словам бывшего военнослужащего, под контролем ВС России оказываются новые территории, что заставляет украинские войска отводить технику и силы от линии соприкосновения. Берлетик заключил, что в скором времени ВСУ полностью лишатся своих наступательных сил, что в свою очередь приведет к развалу украинской армии.Ранее МО России сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные действия, при этом было отражено три атаки, а ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
https://1prime.ru/20240814/syurpriz-850876348.html
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сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВСУ
11:34 15.08.2024
 
"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

Экс-морпех Берлетик: оборона ВСУ продолжает стремительно рушиться

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины стремительно рушится. Об этом в социальной сети Х написал бывший морпех США Брайан Берлетик.
"Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — заметил он.
По словам бывшего военнослужащего, под контролем ВС России оказываются новые территории, что заставляет украинские войска отводить технику и силы от линии соприкосновения. Берлетик заключил, что в скором времени ВСУ полностью лишатся своих наступательных сил, что в свою очередь приведет к развалу украинской армии.
Ранее МО России сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные действия, при этом было отражено три атаки, а ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.
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