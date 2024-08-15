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"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Предсказуемо": в США сообщили о неминуемой катастрофе для ВСУ

Оборона Вооруженных сил Украины стремительно рушится. Об этом в социальной сети Х написал бывший морпех США Брайан Берлетик. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T11:34+0300

2024-08-15T11:34+0300

2024-08-15T11:34+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины стремительно рушится. Об этом в социальной сети Х написал бывший морпех США Брайан Берлетик."Это предсказуемый результат того, что Украина отводит и так перегруженные силы и технику от линии соприкосновения и направляет их на дорогостоящее наступление", — заметил он.По словам бывшего военнослужащего, под контролем ВС России оказываются новые территории, что заставляет украинские войска отводить технику и силы от линии соприкосновения. Берлетик заключил, что в скором времени ВСУ полностью лишатся своих наступательных сил, что в свою очередь приведет к развалу украинской армии.Ранее МО России сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные действия, при этом было отражено три атаки, а ВСУ потеряли до 395 военнослужащих.

https://1prime.ru/20240814/syurpriz-850876348.html

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сша, украина, всу