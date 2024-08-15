https://1prime.ru/20240815/vsu-850905018.html

В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область

В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область - 15.08.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область

Для нападения на Курскую область Киев перебросил военные подразделения с наиболее горячих участков фронта, сообщает Associated Press. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:52+0300

2024-08-15T12:52+0300

2024-08-15T12:52+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Для нападения на Курскую область Киев перебросил военные подразделения с наиболее горячих участков фронта, сообщает Associated Press."Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - сказано в публикации.Кроме того, несмотря на попытку отвлечения российских сил путем нападения на Курскую область, украинские военные признают, что эта операция не повлияла на положение на Покровском направлении. В издании заключили, что со стороны российских войск наблюдается "усиление наступательных действий".Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240815/rossiya-850902443.html

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украина, всу