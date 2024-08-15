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В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область - 15.08.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область
В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область - 15.08.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область
Для нападения на Курскую область Киев перебросил военные подразделения с наиболее горячих участков фронта, сообщает Associated Press. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T12:52+0300
2024-08-15T12:52+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Для нападения на Курскую область Киев перебросил военные подразделения с наиболее горячих участков фронта, сообщает Associated Press."Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - сказано в публикации.Кроме того, несмотря на попытку отвлечения российских сил путем нападения на Курскую область, украинские военные признают, что эта операция не повлияла на положение на Покровском направлении. В издании заключили, что со стороны российских войск наблюдается "усиление наступательных действий".Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
12:52 15.08.2024
 
В США рассказали о маневре ВСУ для нападения на Курскую область

AP: для атак на Курскую область ВСУ перебросили бойцов с горячих участков фронта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Для нападения на Курскую область Киев перебросил военные подразделения с наиболее горячих участков фронта, сообщает Associated Press.
"Для проведения операции в Курской области Киев задействовал батальоны, сформированные на основе нескольких бригад, некоторые из которых были переброшены с самых горячих участков линии фронта", - сказано в публикации.
Кроме того, несмотря на попытку отвлечения российских сил путем нападения на Курскую область, украинские военные признают, что эта операция не повлияла на положение на Покровском направлении.
В издании заключили, что со стороны российских войск наблюдается "усиление наступательных действий".
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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