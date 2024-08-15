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"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском

"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском - 15.08.2024, ПРАЙМ

"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском

Позиции украинских войск под Покровском ослабли, на продолжение активных действий не хватает ресурсов. У ВСУ есть только два варианта дальнейшего развития... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T16:03+0300

2024-08-15T16:03+0300

2024-08-15T16:03+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Позиции украинских войск под Покровском ослабли, на продолжение активных действий не хватает ресурсов. У ВСУ есть только два варианта дальнейшего развития событий, рассказали в издании "Страна" со ссылкой на украинского боевика Станислава Бунятова.Украинец рассказал о том, что подразделения ВСУ активно штурмуются российской пехотой и терроризируются авиацией. Украинские военные истощены, подчеркнул Бунятов.Он рассказал, что на этом направлении ведет деятельность подготовленная пехота, продолжающая штурмовать укрепления ВСУ даже после захода солнца. Он добавил: "под таким давлением варианта два: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны".Полный текст читайте на ИноСМИ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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