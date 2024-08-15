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"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском - 15.08.2024, ПРАЙМ
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"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском
"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском - 15.08.2024, ПРАЙМ
"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском
Позиции украинских войск под Покровском ослабли, на продолжение активных действий не хватает ресурсов. У ВСУ есть только два варианта дальнейшего развития... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:03+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Позиции украинских войск под Покровском ослабли, на продолжение активных действий не хватает ресурсов. У ВСУ есть только два варианта дальнейшего развития событий, рассказали в издании "Страна" со ссылкой на украинского боевика Станислава Бунятова.Украинец рассказал о том, что подразделения ВСУ активно штурмуются российской пехотой и терроризируются авиацией. Украинские военные истощены, подчеркнул Бунятов.Он рассказал, что на этом направлении ведет деятельность подготовленная пехота, продолжающая штурмовать укрепления ВСУ даже после захода солнца. Он добавил: "под таким давлением варианта два: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны".Полный текст читайте на ИноСМИ
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
16:03 15.08.2024
 
"Варианта два". Боевик ВСУ заявил о критической ситуации под Покровском

Боевик ВСУ Бунятов: украинские подразделения под Покровском полностью истощены

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Позиции украинских войск под Покровском ослабли, на продолжение активных действий не хватает ресурсов. У ВСУ есть только два варианта дальнейшего развития событий, рассказали в издании "Страна" со ссылкой на украинского боевика Станислава Бунятова.
Украинец рассказал о том, что подразделения ВСУ активно штурмуются российской пехотой и терроризируются авиацией. Украинские военные истощены, подчеркнул Бунятов.
Он рассказал, что на этом направлении ведет деятельность подготовленная пехота, продолжающая штурмовать укрепления ВСУ даже после захода солнца. Он добавил: "под таким давлением варианта два: стоять насмерть или постепенно отходить с боем до подготовленных линий обороны".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
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