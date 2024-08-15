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Курс юаня на Мосбирже ищет направление движения

Курс юаня на Мосбирже ищет направление движения - 15.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже ищет направление движения

Курс рубля против юаня в четверг на Мосбирже разнонаправленно колеблется, переходя от снижения к росту и обратно, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в четверг на Мосбирже разнонаправленно колеблется, переходя от снижения к росту и обратно, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.39 мск повышается на 2 копейки, до 11,96 рубля. Рост составляет 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,86-12,04 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 150,5 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,28 рубля (+0,1%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,38 против 7,17 на форексе (премия в 2,9%). Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в четверг на Мосбирже разнонаправленно колеблется в рамках консолидации после ощутимого ослабления и последовавшей коррекции вверх в предыдущие дни. "Рубль сначала подорожал к юаню, но вскоре стал сдавать позиции и обновил дневной минимум, торгуясь с умеренными потерями. Китайская валюта вновь направилась к уровню 12 рублей. Несмотря на коррекцию вверх в среду, рубль может оставаться под давлением нарушения равновесия валютного рынка", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.41 мск растет на 1,8%, до 81,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 103 пунктов. ПРОГНОЗЫ Высокая волатильность курса рубля становится новой нормой, и в обозримой перспективе это сохранится в силе, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В пользу рубля продолжает работать жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокая ключевая ставка. Против - рост активности импортных компаний на фоне недостаточного предложения иностранной валюты", - добавляет он. С одной стороны, спрос на иностранную валюту может продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций, с другой, предложение валюты остается на относительно низком уровне, как из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки, так и сокращения экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики, рассуждает Бабин. "Поэтому, вероятно, до конца недели мы увидим еще одну попытку закрепления юаня над отметкой 12,1 рубля", - добавляет он.

https://1prime.ru/20240813/kursy-valyut-850863965.html

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань